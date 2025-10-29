Armin Nicoară a trecut printr-o sperietură de zile mari, chiar înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”. Ce s-a întâmplat

Armin Nicoară a trecut printr-o sperietură de zile mari chiar înainte de nunta cu aleasa inimii, Claudia Puican. Acesta a avut parte de un incident neașteptat care i-a dat mari emoții.

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o nuntă spectaculoasă. Marele eveniment a avut loc în Timișoara, unde artiștii s-au bucurat de fiecare moment alături de persoanele dragi lor.

Pentru că au o legătură specială cu prietenii virtuali, aceștia nu au ezitat să publice câteva imagini de la petrecere pe rețelele sociale. Cântăreața a atras toate privirile invitaților cu superba rochie de mireasă.

Un lucru este cert Armin Nicoară și Claudia Puican au organizat în detaliu grandiosul eveniment. Aceștia au avut un tort de 2,5 metri și aranjamente florale din peste 10.000 de fire de trandafiri. De asemenea, și locația a fost pe măsura așteptărilor.

Incidentele au fost nelipsite în ziua cea mare. Armin Nicoară a trecut prin clipe de groază chiar înainte de nuntă. Acesta a fost la un pas de o tragedie.

Ce a pățit Armin Nicoară chiar înainte de nuntă

O zi atât de frumoasă din viața lui Armin Nicoară s-ar fi putut transforma într-un moment de coșmar. Elicopterul în care se afla artistul a întâmpinat probleme la zbor, fiind la un pas de prăbușire.

„Nașa m-a adus în siguranță! Era să pice elicopterul, era să tragă cu pușca după noi, era să lovim un parașutist, dar noroc că nașa a venit cu mașina personală și m-a adus în siguranță. Credeți-mă, tremur de emoție, era să picăm cu elicopterul, dar într-un final am ajuns la nunta mea”, a spus Armin Nicoară, potrivit cancan.ro.

Muzicianul a vrut să facă o intrare de neuitat la propria nuntă, însă lucrurile nu au funcționat exact așa cum și-ar fi dorit el. Se pare că elicopterul în care se află pentru a ajunge la eveniment a avut o serie de probleme tehnice. Pilotul ar fi fost nevoit să schimbe traiectoria pentru a evita un posibil impact.

În acele momente, soțul Claudiei Puican a trecut prin clipe de coșmar. Acesta a avut emoții mari până a ajuns în siguranță la sol, unde era așteptat cu nerăbdare de soția lui.

Deși a tras o sperietură uriașă, Armin Nicoară a dat uitării rapid incidentul atunci când s-a văzut înconjurat de cei dragi. Muzicianul s-a distrat de minune la nuntă. Acesta a dansat alături de femeia ce i-a dăruit un copil și a savurat fiecare moment alături de prieteni și familie.

Claudia Puican și soțul ei au avut o mulțime de invitați, printre care și nume celebre din showbiz-ul românesc. În ceea ce privește muzica, aceștia au apelat la Costel Biju și Leo de la Roșiori pentru a întreține atmosfera.

Un lucru este cert, nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a fost de-a dreptul spectaculoasă. Aceștia au impresionat pe toată lumea cu aranjamentele florale, ținutele impecabile, locație exclusivistă, tortul excepțional și muzica de petrecere. Fanii au fost luați prin surprindere de imaginile apărute în mediul online de la marele eveniment al anului.