Cum arată Claudia Puican în costum de baie, la patru luni după ce a născut. Imagini de senzație din vacanță

Claudia Puican și Armin Nicoară au plecat în prima vacanță cu fiul lor, la patru lui de la nașterea micuțului. Artista a atras atenția fanilor cu imagini de senzație din superbul concediu pe care l-au avut în noua formulă.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 August 2025, 10:57
Claudia Puican și Armin Nicoară au plecat în prima vacanță cu fiul lor, la patru lui de la nașterea micuțului | Instagram

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinți. Viața acestora s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fiului lor. Un lucru este cert, Amir este motivul pentru care artiștii zâmbesc în fiecare zi.

Deși programul lor a devenit mult mai încărcat în ultimele patru lui, cântăreața și soțul ei se bucură din plin de noua experiență pe care o trăiesc. Atunci când nu se află pe scenă, Claudia Puican și Armin Nicoară sunt în prezența micuțului.

Recent, artiștii au avut parte de prima vacanță alături de băiețelul lor. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, interpreta nu a ezitat să le arate fanilor câteva poze din superbul concediu pe care l-a avut în Turcia.

Cum arată Claudia Puican într-un costum de baie minuscul, la patru luni după ce a născut

Imaginile în care apare alături de Amir au atras toată atenția prietenilor virtuali. Micuțul a reușit să „topească” inimile urmăritorilor de pe Instagram cu frumoasele trăsături ale feței și ipostazele înduioșătoare.

De asemenea, un detaliu nu a trecut neobservat. Fanii au văzut imediat că soția lui Armin Nicoară a revenit la silueta de invidiat pe care o avea înainte de sarcină. Artista a slăbit foarte mult după ce a născut.

Citește și: Cum arată apartementul din Dubai al lui Armin Nicoară și al soției lui, Claudia Puican. Luxul este pe primul plan

Claudia Puican a îmbrăcat un costum de baie ce i-a scos în evidență formele spectaculoase. Ținuta de plajă i-a lăsat la vedere bustul generos, dar și talia subțire.

„Prima mea vacanță alături de Amir! E atât de frumos să fii părinte… Doamne, regret că nu l-am avut mai repede! Dar știu că totul se întâmplă la timpul lui și Dumnezeu a ales ca minunea mea să vină exact când trebuia.”, a scris soția lui Armin Nicoară în dreptul postării de pe Instagram.

Postările Claudiei Puican au generat o mulțime de like-uri și reacții din partea fanilor. Aceștia i-au transmis foarte mult mesaje frumoase.

„Dumnezeu să vă mult binecuvânteze!🤍”, „Ce faini sunteți”, „Ce frumos e micuțul! Vacanță frumoasă”, „Ce îți seamănă, mă bucur pentru voi!” sau „Să vă trăiască îngerașul și să bucurați de el”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Armin Nicoară și Claudia Puican au luat o nouă măsură de precauție în caz de divorț. Ce au decis după contractul prenupțial

Artista le-a mai spus prietenilor virtuali că Amir a început să îi moștenească o parte a trăsăturilor.

„Când s-a născut, semăna leit cu tac-su… acum, parcă-i tot mai mult din mine! 😄♥️”, a mai scris vedeta.

„De 4 luni suntem trei. ❤️Noi cântăm de ani, dar el e melodia care ne-a schimbat viața.
Nu știm dacă o să cânte sau nu, dar sigur vocea lui e deja cea mai iubită în casa noastră.”, a mai adăugat Claudia Puican în dreptul unei alte postări.

Colaj cu Armin Nicoară și Claudia Puican în două ipostaze diferite
