Câte kilograme a slăbit Claudia Puican de când a născut. Cine o ajută cu fiul ei atunci când are evenimente: „Nu sunt o norocoasă”

Claudia Puican este mai fericită ca niciodată de când a devenit mămică. Soția lui Armin Nicoară a născut în urmă cu aproximativ trei luni, aducând pe lume un bebeluș perfect sănătos. Din aprilie până acum, artista a reușit să scape de kilogramele nedorite.

Cel mai mare vis al Claudiei Puican s-a împlinit la începutul lunii aprilie, atunci când s-a născut primul ei copil. Cântăreața radiază de bucurie de când și-a strâns băiețelul în brațe, drept dovadă stau chiar postările sale din mediul online.

Deși rolul de mămică nu este deloc ușor, soția lui Armin Nicoară face față cu brio tuturor provocărilor, mai ales că și-a reluat activitatea de artistă. Atunci când nu se află acasă alături de băiețelul ei, Claudia Puican este pe scenă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista își iubește foarte mult cariera. Aceasta încearcă să se împartă între evenimente și familie.

Câte kilograme a slăbit Claudia Puican de când a născut. Ce a povestit soția lui Armin Nicoară

Pentru că a revenit în atenția publicului, soția lui Armin Nicoară acordă o atenție deosebită și aspectului ei fizic. Se pare că artista a slăbit foarte mult în ultimele trei luni, ajungând la greutatea pe care o avea înainte de sarcină.

Claudia Puican a scos la iveală faptul că a scăpat de aproximativ 10 kilograme de când și-a adus pe lume micuțul. Mai mult, aceasta a scos la iveală faptul că nu face nimic special pentru a se menține în formă, însă faptul că este foarte ocupată o ajută să nu mănânce prea des.

„Cred că am ajuns la kilogramele pe care le aveam când am rămas însărcinată. 56 cred că am și când am născut aveam 65, 68, ceva de genul. Nu sunt o norocoasă, chiar stăteam și mă gândeam că la câtă treabă am, nu am timp să mănânc, credeți-mă, deci ăsta e norocul”, a povestit soția lui Armin Nicoară la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Un lucru este cert, Claudia Puican reușește să impresioneze publicul cu aparițiile sale impecabile de la evenimente și la scurt timp de la nașterea băiețelului său. Aceasta se mândrește cu o siluetă de invidiat și un bust generos.

Cine are grijă de fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară atunci când artiștii se află la evenimente

Claudia Puican a dezvăluit și în grija cui își lasă băiețelul atunci când trebuie să plece la evenimente, iar soțul ei nu se află acasă. Se pare că cei care se ocupă de micuț, în lipsa artistei, sunt bunicii sau chiar sora acesteia.

„Pe weekend îl las ori cu bunica, ori cu sora mea să aibă grijă de el și când ajung acasă, bunica pleacă acasă și eu trebuie să am grijă de el în continuare, chiar dacă nu am dormit toată noaptea, dar nu e nicio problemă pentru că eu abia aștept să ajung la el”, a mai dezvăluit soția lui Armin Nicoară, conform sursei citate mai sus.