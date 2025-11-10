Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah

Sultanul din Brunei este unul dintre cei mai bogați monarhi ai lumii și recent a dezvăluit ce avere impresionantă are.

El este unul dintre cei mai bogați monarhi ai lumii, cu o avere impresionantă și un stil de viață bazat pe lux și opulență. | Profimedia

Sultanul din Brunei, Hassanal Bolkiah, este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii pentru care luxul și opulența sunt un stil de viață. Averea lui uriașă îl face să fie în centrul atenției presei atunci când vorbește despre achizițiile sale.

Sultanul Hassanal Bolkiah din Brunei, unul dintre cei mai bogați monarhi din lume

Cu un stil de viață extravagant, Sultanul din Brunei nu își refuză nicio plăcere. El are o avere netă estimată la 28 de milliarde de dolari. Această avere vine din rezervele de petrol și gaze pe care le deține în Brunei. Resursele naturale sunt gestionate prin Brunei Investment Agency.

Avere celebrului sultan constă și în multe bunuri extravagante pe care le-a achiziționat de-a lungul anilor, lăudându-se cu cea mai mare colecție privată de mașini din lume evaluată la 5 miliarde de dolari.

Sultanul Hassanal Bolkiah din Brunei are o colecție de peste 7.000 de mașini de lux, printre care 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari și 380 de Jaguar, BMW, Bentley, Porche, McLaren, Maybach și Lamborghini. Cea mai opulentă mașină din flota este un Rolls-Royce Silver Spur II placat cu aur de 24 de carate.

O altă mașină extrem de scumpă pe care o deține sultanul este un SUV Bentley Dominator care a fost evaluat la aproximativ 80 milioane de dolari.

Averea lui impresionantă i-a surprins până și pe cei mai bogați oameni ai lumii, pentru extravaganța stilului de viață pe care îl duce celebrul sultan care nu își refuză absolut niciun moft când vine vorba de achiziții.

Pe lângă flota uriașă de mașini de lux, Sultanul din Brunei are și o locuință impresionantă. Istana Nurul Iman a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mae palat rezidențial din lume. Locuința de lux are peste două milioane de metri pătrați, e împodobită cu aur de 22 carate și are peste 1.700 de dormitoare, 257 de băi, 5 piscine și 110 garaje.

Acest palat impunător și extrem de luxos nu este doar reședința oficială a Sultanului din Brunei, ci și locul în care se desfășoară funcțiile de stat. Brunei este una dintre cele mai bogate națiuni din Asia de Sud-Est.

Averea lui nu se rezumă doar la sumele exorbitante de bani și bunurile menționate până acum. Sultanul din Brunei deține propria grădină zoologică unde are 30 de tigri bengalezi și mai multe păsări exotice rare.

De asemenea, o altă achiziție care îi reflectă stilul său de viață opulent și statul regal este un avion privat Boeing 747 personalizat.

Averea celebrului Sultan Hassanal Bolkiah din Brunei continuă să crească, fiind cunoscut în întreaga lume pentru bogăția extraordinară pe care o deține. Mulți îl judecă pentru averea pe care o are, întrebându-se de ce nu salvează de la foamete și sărăcie mai mulți oameni aflați în nevoie,

Se pare, însă, că el nu este doar un om extrem de bogat, dar și un monarh foarte generos, ajutând diferite cauze sociale.

