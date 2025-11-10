Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah

Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah

Sultanul din Brunei este unul dintre cei mai bogați monarhi ai lumii și recent a dezvăluit ce avere impresionantă are.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 08:30 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 10:06
Galerie
El este unul dintre cei mai bogați monarhi ai lumii, cu o avere impresionantă și un stil de viață bazat pe lux și opulență. | Profimedia

Sultanul din Brunei, Hassanal Bolkiah, este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii pentru care luxul și opulența sunt un stil de viață. Averea lui uriașă îl face să fie în centrul atenției presei atunci când vorbește despre achizițiile sale.

Sultanul Hassanal Bolkiah din Brunei, unul dintre cei mai bogați monarhi din lume

Cu un stil de viață extravagant, Sultanul din Brunei nu își refuză nicio plăcere. El are o avere netă estimată la 28 de milliarde de dolari. Această avere vine din rezervele de petrol și gaze pe care le deține în Brunei. Resursele naturale sunt gestionate prin Brunei Investment Agency.

Citește și: Averea impresionantă a regelui Charles: Monarhul britanic este de două ori mai bogat decât regina Elisabeta

Articolul continuă după reclamă

Avere celebrului sultan constă și în multe bunuri extravagante pe care le-a achiziționat de-a lungul anilor, lăudându-se cu cea mai mare colecție privată de mașini din lume evaluată la 5 miliarde de dolari.

Sultanul Hassanal Bolkiah din Brunei are o colecție de peste 7.000 de mașini de lux, printre care 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari și 380 de Jaguar, BMW, Bentley, Porche, McLaren, Maybach și Lamborghini. Cea mai opulentă mașină din flota este un Rolls-Royce Silver Spur II placat cu aur de 24 de carate.

O altă mașină extrem de scumpă pe care o deține sultanul este un SUV Bentley Dominator care a fost evaluat la aproximativ 80 milioane de dolari.

Averea lui impresionantă i-a surprins până și pe cei mai bogați oameni ai lumii, pentru extravaganța stilului de viață pe care îl duce celebrul sultan care nu își refuză absolut niciun moft când vine vorba de achiziții.

Pe lângă flota uriașă de mașini de lux, Sultanul din Brunei are și o locuință impresionantă. Istana Nurul Iman a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mae palat rezidențial din lume. Locuința de lux are peste două milioane de metri pătrați, e împodobită cu aur de 22 carate și are peste 1.700 de dormitoare, 257 de băi, 5 piscine și 110 garaje.

Citește și: Cel mai bogat actor din lume îi surclasează pe Tom Cruise sau Dwayne Johnson. Nu are filme de succes, dar are o avere uriașă

Acest palat impunător și extrem de luxos nu este doar reședința oficială a Sultanului din Brunei, ci și locul în care se desfășoară funcțiile de stat. Brunei este una dintre cele mai bogate națiuni din Asia de Sud-Est.

Averea lui nu se rezumă doar la sumele exorbitante de bani și bunurile menționate până acum. Sultanul din Brunei deține propria grădină zoologică unde are 30 de tigri bengalezi și mai multe păsări exotice rare.

De asemenea, o altă achiziție care îi reflectă stilul său de viață opulent și statul regal este un avion privat Boeing 747 personalizat.

Averea celebrului Sultan Hassanal Bolkiah din Brunei continuă să crească, fiind cunoscut în întreaga lume pentru bogăția extraordinară pe care o deține. Mulți îl judecă pentru averea pe care o are, întrebându-se de ce nu salvează de la foamete și sărăcie mai mulți oameni aflați în nevoie,

Se pare, însă, că el nu este doar un om extrem de bogat, dar și un monarh foarte generos, ajutând diferite cauze sociale.

sultanul din brunei

Citește și: 2 portofele Bitcoin neatinse din 2011 au acum o sumă enormă în ele. Cine le deține a devenit foarte bogat peste noapte

Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în famil...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în familie...”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a dat roade
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte.... Libertatea.ro
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de piața muncii. Investiție de peste 23 de milioane de euro FOTO
Primăria care construiește primul campus educațional dual, unde tinerii vor putea învăța meserii cerute de... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale
Horoscop săptămânal, 10 - 16 noiembrie 2025. Este momentul să acționezi pentru împlinirea viselor tale Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x