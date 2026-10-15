Eșarfa a fost verde! Maurice Munteanu și Connie Preda merg mai departe la Asia Express, în cea mai nouă ediție lider de audiență

O nouă provocare îi așteaptă pe Maurice Munteanu și Connie Preda în etapa a șaptea, după ce au aflat verdictul cursei pentru ultima șansă: Eșarfa VERDE!

Etapa a șasea a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii s-a încheiat aseară cu o Cursă pentru Ultima Șansă plină de provocări, iar verdictul a adus bucurie pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiența. Eșarfa a fost verde, astfel că cei doi își continuă aventura pe Drumul Mătăsii. Mai mult, echipa lor urmează să fie completată de un al treilea membru, ceea ce va aduce o nouă dinamică în competiție.

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Eșarfa a fost verde! Maurice Munteanu și Connie Preda merg mai departe la Asia Express – Drumul Mătăsii, în cea mai nouă ediție lider de audiență

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 24-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, cu difuzarea MasterChef, înregistra 4.5 puncte de rating şi 18% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.2 puncte de rating şi 20.2% cotă de piață, urmată de postul secund, cu 4.2 puncte de rating şi 13.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 18.7% cota de piață, urmată de postul secund, cu 4.1 puncte de rating şi 13.4% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 20:53, aproape 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Desfășurată în Xi’an, unul dintre orașele cu o istorie impresionantă ale Chinei, Cursa pentru Ultima Șansă i-a purtat pe concurenți printr-o serie de misiuni inspirate din tradițiile și cultura locului. Echipele au fost nevoite să facă schimb de produse pentru a obține ingredientele necesare preparării celebrilor tăiței Biang Biang, pe care au trebuit să îi întindă până la o lungime de 2,5 metri. Au urmat provocări inspirate de faimoșii Războinici de Teracotă, iar în ultima parte a cursei, concurenții au avut de învățat dansul tradițional Bù Dǎo Wēng, într-o misiune în care succesul a depins și de capacitatea lor de a atrage publicul de partea lor.

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La finalul unei zile solicitante, eșarfa verde le-a adus lui Maurice Munteanu și lui Connie Preda șansa de a merge mai departe în competiție, însă provocările sunt departe de a se fi încheiat.

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, începe etapa a șaptea, care îi va pune pe concurenți în fața unei situații cu totul speciale. Cursa se va desfășura într-una dintre cele mai aglomerate perioade din China, când este sărbătorită Ziua Muncii. Cu ocazia acestei sărbători, chinezii beneficiază de mai multe zile libere, pe care milioane de oameni aleg să le petreacă în călătorii prin țară.

Astfel, locurile turistice sunt de-a dreptul invadate de vizitatori, străzile devin extrem de aglomerate, iar deplasarea dintr-un punct în altul se transformă într-o adevărată provocare. Pentru concurenții Asia Express, care depind de ajutorul localnicilor și de autostop pentru a avansa în cursă, această perioadă va complica și mai mult lucrurile. Găsirea unei mașini, parcurgerea distanțelor și îndeplinirea misiunilor vor deveni mult mai dificile într-o Chină în care milioane de oameni sunt simultan în mișcare.

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Cum se vor descurca echipele în mijlocul acestei aglomerații și ce surprize le rezervă noua etapă, telespectatorii vor descoperi începând de duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, într-o nouă săptămână Asia Express – Drumul Mătăsii.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 14 octombrie 2026