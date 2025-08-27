Antena Căutare
Betty Salam, prima imagine cu noul iubit. În ce ipostază s-a afișat cu Roberto Tudor la câteva săptămâni după divorț

Betty Salam și Roberto Tudor s-au afișat pentru prima dată împreună, în postura de cuplu.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 11:46 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 12:28
Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat în urmă cu câteva săptămâni. La scurt timp după această veste, fiica lui Florin Salam a recunoscut că are un nou iubit. Roberto Tudor pare că o face fericită pe Betty Salam, iar cei doi nu se mai ascund.

Betty Salam și Roberto Tudor s-au afișat pentru prima dată în postura de cuplu

Deși se știa deja că Betty Salam are o relație cu Roberto Tudor, cei doi au fost discreți și nu s-au afișat împreună până acum. Roberto a postat prima imagine alături de iubita sa, în dreptul căreia i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă. La rândul ei, și Betty Salam a dezvăluit că este fericită.

„Când ești acolo unde trebuie, totul se asează frumos. Noi doi. exact așa”, a declarat Roberto Tudor, pe contul personal de Instagram.

„Fericirea nu se caută cu insistență, vine atunci când te-ai rugat cu inima, iar Dumnezeu âți dăruiește când ești sigur că ești pregătit să o primești! Pe scurt: Nu există păcat în iubire atunci când ea vine de la Dumnezeu! Așa că vă spun și vouă celor care vedeți această postare: Oferiți iubire, ca să o puteți primi înapoi! Ceea ce dăruim prin vorbe, prin fapte, așa vom și primi! Haterilor, priviți poza și cam atât, pe restu’ vă iubim! Ce să mai?! E oficiaaaaalll!”, a adăugat Betty Salam în comentarii.

Ce a declarat Betty Salam despre Roberto Tudor

Într-un interviu pentru Spynews, Betty Salam declara că ea și Roberto Tudor sunt la început, iar legătura dintre ei a început după despărțirea de Cătălin Vișănescu.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a declarat Betty Salam, citată de Spynews.

