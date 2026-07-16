Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație

Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație

Bianca Drăgușanu a reacționat după ce s-a spus că ANAF i-ar fi scos hainele la licitație. Vedeta susține că nu a încălcat legea și explică de ce articolele vestimentare nu îi aparțineau.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 17:39 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 17:43
Galerie
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF! Ce spune despre hainele scoase la licitație: „Nu am făcut nimic greșit” | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca Drăgușanu a avut o primă reacție publică după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar fi scos la licitație sute de articole vestimentare confiscate în urma unui dosar de evaziune fiscală.

Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF

Vedeta a devenit, în ultimele zile, subiectul unui scandal intens mediatizat, după ce s-a aflat că inspectorii Antifraudă au confiscat peste 700 de articole vestimentare, evaluate la aproximativ 60.000 de lei. Potrivit informațiilor apărute în presă, bunurile ar fi aparținut unei societăți comerciale cu care Bianca Drăgușanu era asociată, iar compania a fost sancționată și cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În urma apariției acestor informații, Bianca Drăgușanu a decis să își spună punctul de vedere și să lămurească situația.

Bianca Drăgușanu: „Nu am făcut nimic greșit”

Prin intermediul unui videoclip publicat pe TikTok, vedeta a declarat că este surprinsă de amploarea pe care a luat-o subiectul și susține că nu a încălcat legea. Mai mult, Bianca afirmă că firma vizată de anchetă nu îi aparține și că simplul fapt că promovează anumite afaceri nu înseamnă că este și proprietara lor.

„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. «Hainele Biancăi au fost scoase la licitație» și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi. Eu nu am făcut nimic greșit.

Nu era firma mea, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac publicitate sunt ale mele. Și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Să stați liniștiți, răutatea, prostia și invidia voastră nu m-au afectat niciodată. Nu mă abat de la drumul meu: să-mi cresc liniștită copilul, să muncesc și să fac ceva constructiv, nu să arunc cu răutate în alții. Asta e viața. Stați fără grijă, sunt bine și sunt sănătoasă.”

Vedeta susține că imaginea sa a fost asociată în mod greșit cu întreaga situație și consideră că informațiile apărute în spațiul public au fost interpretate într-o manieră care i-a afectat reputația.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Scandalul a izbucnit după ce ANAF a anunțat organizarea unei licitații pentru valorificarea unor articole vestimentare confiscate în urma unui control desfășurat în 2024. Printre bunurile scoase la vânzare se află sute de rochii, costume, încălțăminte și accesorii de lux.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au constatat nereguli privind comercializarea produselor, iar marfa a fost confiscată. Valoarea bunurilor se ridică la peste 60.000 de lei, iar societatea verificată a fost amendată cu 10.000 de lei.

Numele Biancăi Drăgușanu a fost asociat rapid cu acest caz, având în vedere că imaginea sa a fost folosită pentru promovarea produselor respective. Cu toate acestea, vedeta insistă că nu este proprietara firmei și că nu poate fi făcută responsabilă pentru activitatea unei societăți comerciale doar pentru că a colaborat cu aceasta.

Deocamdată, Bianca Drăgușanu nu a anunțat dacă intenționează să ia măsuri legale împotriva celor care au asociat-o cu dosarul de evaziune fiscală. În schimb, aceasta spune că își dorește ca opinia publică să afle și versiunea sa și subliniază că nu a comis nicio faptă ilegală.

Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai
Observatornews.ro 30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar 30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
Antena 3 Primarul din Izbiceni spune că a fost amenințat cu moartea după ce a dezvăluit că vizita lui Călin Georgescu a fost regizată Primarul din Izbiceni spune că a fost amenințat cu moartea după ce a dezvăluit că vizita lui Călin Georgescu a fost regizată
SpyNews Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…” Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…”
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei. Ce dezvăluiri ies acum la iveală
Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei. Ce dezvăluiri ies acum la iveală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Prima reacție a vedetei: „Acum ne bucurăm toți”
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Prima reacție a vedetei: „Acum ne bucurăm...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au reproșat fanii: „Este de jale...” Foto
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au... Elle
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…”
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Stare de urgență în 7 insule grecești care rămân fără apă. Hotelurile oferă turiștilor vouchere ca să renunțe la serviciul de curățenie
Stare de urgență în 7 insule grecești care rămân fără apă. Hotelurile oferă turiștilor vouchere ca să... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
Rezultatele Evaluării Naționale arată dezastrul provocat de Ilie Bolojan
Rezultatele Evaluării Naționale arată dezastrul provocat de Ilie Bolojan Jurnalul
Turcia, una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanța de vară
Turcia, una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanța de vară Kudika
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata Redactia.ro
Vreme extremă în România: cod galben de caniculă, vijelii, grindină și rafale de până la 70 km/h
Vreme extremă în România: cod galben de caniculă, vijelii, grindină și rafale de până la 70 km/h Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x