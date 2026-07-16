Bianca Drăgușanu a reacționat după ce s-a spus că ANAF i-ar fi scos hainele la licitație. Vedeta susține că nu a încălcat legea și explică de ce articolele vestimentare nu îi aparțineau.

Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF! Ce spune despre hainele scoase la licitație: „Nu am făcut nimic greșit” | Facebook

Bianca Drăgușanu a avut o primă reacție publică după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar fi scos la licitație sute de articole vestimentare confiscate în urma unui dosar de evaziune fiscală.

Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF

Vedeta a devenit, în ultimele zile, subiectul unui scandal intens mediatizat, după ce s-a aflat că inspectorii Antifraudă au confiscat peste 700 de articole vestimentare, evaluate la aproximativ 60.000 de lei. Potrivit informațiilor apărute în presă, bunurile ar fi aparținut unei societăți comerciale cu care Bianca Drăgușanu era asociată, iar compania a fost sancționată și cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.

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În urma apariției acestor informații, Bianca Drăgușanu a decis să își spună punctul de vedere și să lămurească situația.

Bianca Drăgușanu: „Nu am făcut nimic greșit”

Prin intermediul unui videoclip publicat pe TikTok, vedeta a declarat că este surprinsă de amploarea pe care a luat-o subiectul și susține că nu a încălcat legea. Mai mult, Bianca afirmă că firma vizată de anchetă nu îi aparține și că simplul fapt că promovează anumite afaceri nu înseamnă că este și proprietara lor.

„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. «Hainele Biancăi au fost scoase la licitație» și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi. Eu nu am făcut nimic greșit.

Nu era firma mea, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac publicitate sunt ale mele. Și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Să stați liniștiți, răutatea, prostia și invidia voastră nu m-au afectat niciodată. Nu mă abat de la drumul meu: să-mi cresc liniștită copilul, să muncesc și să fac ceva constructiv, nu să arunc cu răutate în alții. Asta e viața. Stați fără grijă, sunt bine și sunt sănătoasă.”

Vedeta susține că imaginea sa a fost asociată în mod greșit cu întreaga situație și consideră că informațiile apărute în spațiul public au fost interpretate într-o manieră care i-a afectat reputația.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Scandalul a izbucnit după ce ANAF a anunțat organizarea unei licitații pentru valorificarea unor articole vestimentare confiscate în urma unui control desfășurat în 2024. Printre bunurile scoase la vânzare se află sute de rochii, costume, încălțăminte și accesorii de lux.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au constatat nereguli privind comercializarea produselor, iar marfa a fost confiscată. Valoarea bunurilor se ridică la peste 60.000 de lei, iar societatea verificată a fost amendată cu 10.000 de lei.

Numele Biancăi Drăgușanu a fost asociat rapid cu acest caz, având în vedere că imaginea sa a fost folosită pentru promovarea produselor respective. Cu toate acestea, vedeta insistă că nu este proprietara firmei și că nu poate fi făcută responsabilă pentru activitatea unei societăți comerciale doar pentru că a colaborat cu aceasta.

Deocamdată, Bianca Drăgușanu nu a anunțat dacă intenționează să ia măsuri legale împotriva celor care au asociat-o cu dosarul de evaziune fiscală. În schimb, aceasta spune că își dorește ca opinia publică să afle și versiunea sa și subliniază că nu a comis nicio faptă ilegală.