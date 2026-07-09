Bogdan de la Ploiești, pe patul de spital, conectat la tubul de oxigen. Imaginea care i-a lăsat fără cuvinte pe fani

Bogdan de la Ploiești și-a îngrijorat fanii după ce a apărut pe patul de spital, conectat la oxigen. Artistul a transmis un mesaj despre starea sa de sănătate.

Bogdan de la Ploiești și-a îngrijorat fanii după ce a apărut pe patul de spital, conectat la oxigen. Artistul a transmis un mesaj despre starea sa de sănătate. | Antena 1/Instagram

Bogdan de la Ploiești și-a surprins fanii și a stârnit îngrijorare în mediul online, după ce a publicat un videoclip filmat chiar dintr-un salon de spital. Artistul a ridicat numeroase semne de întrebare, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Bogdan de la Ploiești, pe patul de spital, conectat la oxigen. Imaginile care i-au speriat pe fani

Videoclipul a fost postat la secțiunea Story a contului său de Instagram și îl surprinde pe cântăreț întins pe un pat de spital. Fără să ofere explicații despre starea sa de sănătate, Bogdan de la Ploiești apare fără tricou, cu o branulă montată la mână și conectat la oxigen. Imaginile au fost suficiente pentru a-i alarma pe admiratorii săi, care au început imediat să îi trimită mesaje de încurajare și să întrebe ce s-a întâmplat.

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Până în acest moment, artistul nu a oferit detalii despre afecțiunea cu care se confruntă și nici despre motivele care au dus la internarea sa. Lipsa explicațiilor a alimentat speculațiile în mediul online, iar fanii și-au exprimat îngrijorarea în comentarii, sperând că nu este vorba despre o problemă gravă de sănătate.

Ce a spus Bogdan de la Ploiești despre imaginile din online

La scurt timp după publicarea imaginilor, Bogdan de la Ploiești a revenit pe rețelele de socializare pentru a-i liniști pe cei care îl urmăresc. Artistul a transmis că se simte bine și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere și gândurile bune primite în această perioadă. Chiar dacă nu a dezvăluit diagnosticul sau tratamentul pe care îl urmează, mesajul său i-a mai liniștit pe admiratori.

De-a lungul timpului, Bogdan de la Ploiești a fost foarte activ în mediul online și și-a obișnuit fanii să împărtășească atât momente din cariera sa, cât și aspecte din viața personală. Tocmai de aceea, apariția sa pe patul de spital, conectat la oxigen, a atras imediat atenția și a generat mii de reacții.

Artistul este unul dintre cei mai apreciați interpreți de manele și muzică de petrecere din România, iar fiecare apariție a sa este urmărită de sute de mii de persoane. În ultimele luni, acesta a fost implicat în numeroase proiecte muzicale având un program extrem de încărcat.

Rămâne de văzut dacă Bogdan de la Ploiești va oferi noi informații despre starea sa de sănătate și despre motivul internării.