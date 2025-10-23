Antena Căutare
Prima reacție a lui Bogdan de la Ploiești după ce a fost surprins alături de Vanessa. Ce spune despre Cristina Pucean

După ce a fost surprins în compania nepoatei lui Sorinel Puștiu, Vanessa, Bogdan de la Ploiești s-a decis să lămurească situația. Mai mult, artistul a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Cristina Pucean.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 14:20 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:26
După ce a fost surprins în compania nepoatei lui Sorinel Puștiu, Vanessa, Bogdan de la Ploiești s-a decis să lămurească întreaga situație | Instagram & captură Antena 1

Bogdan de la Ploiești a intrat din nou în atenția presei. De data aceasta, manelistul a fost văzut în compania unei domnișoare superbe. Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, s-a lăsat pozată de paparazzi alături de celebrul artist.

În urma imaginilor apărute în online, zvonurile nu au întârziat să apară. Mulți au speculat că Bogdan de la Ploiești ar fi dat-o uitării pe Cristina Pucean, începând o nouă poveste de iubire alături de Vanessa.

Citește și: Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”

Pentru că unele vești circulă repede, speculațiile au ajuns și la urechile cântărețului de manele. Acesta nu s-a putut abține și a oferit o primă reacție în ceea ce privește viața lui amoroasă și relația cu celebra dansatoare.

Bogdan de la Ploiești, despre aparițiile sale alături de Vanessa. Ce se întâmplă între el și Cristina Pucean

De curând, Bogdan de la Ploiești a publicat un videoclip pe TikTok în care vorbește despre viața personală. Mulți au susținut că este vorba despre o nouă strategie de marketing la care artistul apelează pentru a-și promova piesele.

Prin intermediul postării de pe rețelele sociale, manelistul a dezvăluit că nu vrea să scoată la iveală anumite aspecte despre ce se întâmplă între el și Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu.

„În primul rând, mi-aș dori ca viața mea personală să rămână privată cât se poate de mult. Suntem oameni cu toții, cu bune și cu rele și nu vreau să comentez absolut nimic”, a mărturisit el pe Tiktok.

În ceea ce o privește pe Cristina Pucean, Bogdan de la Ploiești a lăsat de înțeles în comentarii că nu ar mai forma un cuplu cu aceasta. Până în momentul de față, cei doi nu au vorbit în mod direct despre o posibilă despărțire.

„Și noi ne-am dorit (n.r. ei și-au dorit să rămână un cuplu)... și am făcut tot ce ne-a stat în putere... până când nu s-a mai putut”, a mai scris el în comentarii, pe TikTok.

Postarea cântărețului de manele a strâns mai bine de 86 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Unii i-au apreciat decizia cu privire la Cristina Pucean, iar alții au considerat că apariția alături de Vanessa este o nouă metodă de a atrage atenția asupra pieselor sale abia lansate.

Citește și: Fiul cel mic al lui Bogdan de la Ploiești, reacție copleșitoare atunci când își revede tatăl. Imaginile au emoționat fanii | VIDEO

„Cea mai bună decizie ai luat că te-ai despărțit de Cristina Pucean, nu se potrivea deloc cu tine, absolut deloc! De un milion de ori te potrivești cu Vanessa!”, „Deja ne-am plictisit de atâtea despărțiri...”, „De asta s-a vopsit și Cristina, marketing să atragă atenția lumii, vor fi în melodia asta amândouă. Nu se desparte Bogdan de Cristina niciodată!” sau „Voi chiar credeți că s-au despărțit?”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

