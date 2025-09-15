Antena Căutare
Este numai piele și os. Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la New York

Săptămâna Modei de la New York a strâns multe vedete în metropola americană. Iată controversele stârnite de apariția unei celebre actrițe.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 15:14
Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la New York | GettyImages, ProfiMedia

O atriță îndrăgită a împărțit internauții în două după ultima sa apariție la Săptămâna Modei de la New York.

Cine este actriția care a ajuns piele și os. Fanii săi au reacționat îngrijorați

Actrița care a pus pe jar internetul cu ultima sa apariție este Lily Collins. Protagonista din Emily in Paris a participat la evenimentul Calvin Klein de la Săptămâna Modei de la New York. Aceasta este prima sa apariția cu brandul respectiv din 2009, iar ținuta a fost una cu totul specială.

Colaborarea actriței cu brandul Calvin Klein a fost o „onoare și un vis devenit realitate”, conform declarațiilor tinerei actrițe.

„Îmi aduc aminte că decupam din reviste reclamele Calvin Klein când eram mică”, a spus ea, potrivit unei surse. „Mereu am avut o afinitate pentru acest brand care e reprezentativ pentru ținutele clasice și cool.”

Lily Collins a purtat o ținută delicată, meticulos realizată din materiale asemenea solzilor de pește. Topul crop, cu bretele subțiri, și fusta midi i-au expus abdobenul. Această imagine a stârnit imediat reacții din partea publicului. În timp ce unii apreciau figura sa subțirică, alții și-au exprimat îngrijorarea pentru sănătatea actriței.

Starul de la Hollywood se luptă de mai mult timp cu anorexia, luptă despre care a vorbit în public pentru a trage un semnal de alarmă în privința acestei probleme de sănătate. În ținuta de la New York Fashion Week 2025, fanii au observat că Lily este mai slabă decât de obicei și au fost vizibil îngrijorați pentru sănătatea sa.

„Încerc din răsputeri să înțeleg toate comentariile despre greutatea și corpul lui Lilly. De când o văd la televizor și pe rețelele de socializae, ea a fost întotdeauna micuță și slabă. Are un nou-născut (la fel ca mine), cel mai probabil este lipsită de somn, se trezește în fiecare noapte pentru a-l hrăni și trebuie să-și mențină cariera, celebritatea și viața de familie.

Menținerea unor standarde pentru sine, să se hrănească corespunzător etc. trece în planul al doilea. Cum este acesta un exemplu rău de a fi femeie și mamă? Toți avem corpuri și metabolism diferite și, indiferent de fizicul ei slab, care o prinde foarte bine pe ea, nu ar trebui să fie desființată sau criticată pentru modul în care arată. Dimpotrivă, ar trebui să o susținem, altfel de ce o urmăriți, dacă vă scoate la iveală lucruri neplăcută despre sine și dacă vă deranjează cum arată?” este comentariul unei persoane, după o avalanșă de comentarii negative la postarea actriței.

Lily Jane Collins este fiica lui Phil Collins, cântăreț britanic, și a lui Jill Tavelman. Cei doi au divorțat în 1996, când Lily avea doar 6 ani, iar aceasta s-a mutat cu mama sa în Los Angeles.

colaj lily collins la filmări și pe covorul roșu la săptămâna modei de la new york 2025
În 2021, pe 4 septembrie, aceasta s-a căsătorit cu regizorul Charlie McDowell, iar la începutul anului 2025, actrița a anunțat pe rețelele de socializare că au devenit părinții unei fetițe cu ajutorul unei mame surogat.

