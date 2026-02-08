Antena Căutare
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa

Brooklyn Beckham a lansat o nouă lovitură dureroasă pentru tatăl său, celebrul sportiv David Beckham, în contextul unor tensiuni familiale pe care le-a făcut publice recent.

Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 15:20
Brooklyn Beckham a făcut o schimbare semnificativă care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa | Hepta

În vârstă de 26 de ani, Brooklyn Beckham a scris recent un mesaj public prin care și-a criticat familia, mai ales pe părinții lui faimoși, David și Victoria Beckham.

Acum, se pare că tânărul a lansat o nouă lovitură dureroasă pentru tatăl său, scrie Daily Mail.

Brooklyn e căsătorit cu Nicole Peltz, fiica unui miliardar controversat din SUA.

Potrivit mesajului lui Brooklyn din ianuarie, au existat numeroase tensiuni între familia sa în timpul nunții.

Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său

Brooklyn Beckham pare să-și fi acoperit tatuajul tribut dedicat tatălui său, într-o nouă lovitură dureroasă pe fondul conflictului din familie.

Luna trecută, fiul lui David, 50 de ani, și al Victoriei, 51 de ani, a publicat o declarație dură în care a spus public că nu dorește să se împace cu familia sa.

Acum, se pare că Brooklyn și-a modificat tatuajul pe care i l-a dedicat în trecut lui David.

Tatuajul mare cu o ancoră, făcut pe partea superioară a brațului drept, avea la un moment dat cuvântul „dad” (tată) scris în centrul lui.

Chiar dedesubt se afla mesajul „Love you Bust”, care ar fi porecla lui David pentru fiul său cel mare.

Totuși, noile fotografii par să arate că Brooklyn a acoperit mesajul cu mai multe forme și o stea. Și-ar fi refăcut tatuajul astfel încât acum să apară doar 3 forme fără un contur clar peste ancoră.

Textul cu porecla tatălui său este, de asemenea, estompat și mult mai puțin vizibil.

Cu doar o zi înainte, tatuajul „Buster” de pe gâtul lui David, pe care și l-a făcut în 2015 pentru a-și onora fiul, era vizibil în timpul vizitei sale la Doha.

Anul trecut, Brooklyn și-a acoperit și tatuajul de pe piept „mama’s boy”, un omagiu pentru mama sa, Victoria, fosta membră Spice Girls.

Ce a dezvăluit tatăl Nicolei Peltz despre tensiunile cu familia Beckham

Tatăl miliardar al soției lui Brooklyn, Nicola Peltz, a vorbit despre tensiunile din familie recent.

„Fiica mea și familia Beckham sunt o cu totul altă poveste și nu e un subiect care trebuie discutat azi,” a declarat Nelson Peltz. „Dar vă pot spune că fiica mea e minunată, ginerele meu Brooklyn e minunat și aștept cu nerăbdare să aibă o căsnicie lungă și fericită împreună.”

Averea tatălui Nicolei o depășește pe cea a socrilor săi. O, omul de afaceri are o avere estimată la 1.6 miliarde de dolari, în comparație cu cele 680 de milioane de dolari ale familiei Beckham.

Familia Beckham nu a făcut nicio declarație publică de când Brooklyn a a scris mesajul dur, în care și-a expus motivele pentru ruperea legăturilor cu familia sa.

În declarația sa, Brooklyn a susținut că a fost „controlat de o familie care prețuiește promovarea publică mai presus de orice” și că, de când e cu soția sa Nicola, a găsit „pace și alinare” după ce s-a luptat cu o anxietate paralizantă.

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private,” a scris Brooklyn. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea.”

„Părinții mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relația încă dinainte de nuntă, și asta nu s-a oprit,” a continuat mesajul. „Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși ea era atât de entuziasmată să poarte creația ei. A forțat-o să-și găsească de urgență o altă rochie.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
