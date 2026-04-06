Când va naște Alexandra Stan. Ce a declarat artista imediat după vizita la medic

Alexandra Stan a dezvăluit când urmează să nască și ce nume va purta fetița sa. Artista radiază de fericire și împărtășește cu fanii fiecare moment din perioada sarcinii.

Alexandra Stan urmează să devină mamă. Artista este mai fericită ca niciodată și radiază în această perioadă specială din viața sa. Alexandra nu ratează nicio ocazie să-și etaleze burtica de gravidă, dar și să vorbească ori de câte ori are ocazia despre această experiență unică.

Când va naște Alexandra Stan

De curând, artista a fost la un control medical și a dezvăluit când urmează să o nască pe micuța Eva. Alexandra, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a anunțat deja fanii că va deveni mamă pentru prima dată. Ea a spus că va avea o fetiță, iar numele ales pentru aceasta este Eva.

Articolul continuă după reclamă

Vedeta, care traversează cea mai frumoasă etapă din viața sa, a aflat în urmă cu ceva timp că este însărcinată. De atunci, burtica a devenit tot mai vizibilă, iar Alexandra documentează întregul proces pe conturile sale de social media, unde este urmărită de milioane de fani. Micuța Eva a adus deja o mulțime de bucurie în viața părinților săi, chiar înainte de a veni pe lume.

Cântăreața a declarat că fetița ei ar urma să se nască la sfârșitul lunii august. Potrivit calculelor, există șanse mari ca aceasta să fie în zodia Fecioară, însă nu este exclus nici să vină mai devreme.

Ce spune Alexandra Stan despre venirea pe lume a fiicei sale

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, important este să fie sănătoasă”, a spus Alexandra într-o declarație citată de Cancan.

Artista a mărturisit că sarcina a schimbat-o și a devenit mult mai atentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Alexandra acordă mai multă grijă stilului de viață și încearcă să se bucure din plin de fiecare moment al acestei perioade.

De asemenea, vedeta a lansat recent o piesă inspirată chiar de această etapă importantă din viața sa, melodie care poartă numele viitoarei sale fetițe. Clipul piesei este unul emoționant, iar partenerul artistei apare în mai multe cadre tandre, surprinzând legătura specială dintre cei doi în așteptarea venirii pe lume a copilului.

Pentru Alexandra Stan, această perioadă reprezintă nu doar o schimbare personală majoră, ci și o sursă de inspirație artistică, pe care a ales să o împărtășească cu fanii săi.