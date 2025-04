Mirela Vaida a urmat o facultate cu totul diferită față de domeniul în care activează în prezent. Iată cum a luptat pentru a-și îndeplini visul și ce și-au dorit părinții ei să devină de fapt.

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră, datorită modului modului autentic în care interacționează cu publicul, carismei sale naturale, dar și a energiei pozitive pe care o emană ori de câte ori are ocazia. Cu o carieră solidă în televiziune, ea a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor prin empatia și profesionalismul de care dă dovadă, dar și prin felul său de a fi, cald și mereu aproape de oameni, sincer și zâmbitor.

Pe lângă activitatea sa în lumea televiziunii, Mirela Vaida este și actriță, cântăreață și mamă devotată, reușind să îmbine viața profesională cu cea personală într-un mod cât se poate de eficient. Ceea ce nu mulți știu despre viața ei, este felul în care aceasta a ajuns să lucreze în televiziune și cum a reușit să își găsească chemarea prin muncă, curaj și multă pasiune.

Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre parcursul Mirelei Vaida în sectorul audiovizualului și ce studia de fapt atunci când a intrat în domeniul care a consactrat-o cu adevărat!

Care a fost primul job al Mirelei Vaida când a intrat în lumea televiziunii. Prezentatoarea nu se ferește să recunoască adevărul

În umă cu 20 de ani, Mirela Vaida pășea în industria televiziunii cu mult curaj, dar și cu emoții de nedescris. Deși nu avea o pregătire în acest domeniu, ea a reușit să convingă cu aptitudinile ei că merită un loc pe micile ecrane, acolo unde i-a și cucerit pe primii ei telespectatori.

Cu toate că rolul său nu era unul central, aceasta a a dovedit că poate face față tuturor provocărilor, adaptându-se rapid și demonstrând că deține abilități remarcabile de a colabora inclusiv în echipă..

„M-am angajat ca reporter-prezentator, la un matinal, unde prezentam meteo. Deci am venit ca acum la tine, mă uitam la o cameră și mi-au zis: „zi ceva!” Și eu a trebuit să zic ceva. Fă-te că prezinți cum e vremea. M-am uitat în jur și, în capul meu, am început sa zic cum e vremea, și după aia zice: „Prezintă horoscopul”. Și atunci a venit imaginația, că vine copilul din tine. Disperarea din tine vine, foamea vine. Băi, eu trebuie să nu dezamăgesc. Eu trebuie să le arăt alor mei că eu mă descurc singură. Și zici orice. Am inventat zodii, am inventat vreme, am inventat orice” a povestit aceasta într-un interviu acordat pentru Fresh by Unica.

Pentru ea, dorința de a se afirma și de a le demonstra părinților că se poate descurca pe cont propriu a fost foarte mare, iar acest aspect a ambiționat-o să depășească orice obstacol îi stătea în cale și să își urmeze visul indiferent de circumstanțe.

„A doua zi m-au sunat și m-au spus că sunt angajată, reporter, prezentator. Bine, mi-au dat și rubricile de care nu se ocupa nimeni: ezoteric, perdele, fețe de masă. Mă duceam în magazine de perdele, de draperii, de fețe de masă și spuneam ce s-ar potrivi geamului dumneavoastră. Și făceam reportaje despre asta. Textile, printuri, vorbeam cu doamnele din magazin: „Ce fel de geam aveți? A, e dreptunghiular, se vede pădurea, se vede cerul sau aveți un bloc în față? Cred că vi s-ar potrivi o astfel de perdea, o draperie de culoare asta. Le puneți fluturi sau curgând?” Și făceam materiale întregi în fiecare săptămână” a continuat Mirela Vaida să povestească.

Ceea ce nu mulți știu este că pe lângă partea de filmare și interviuri, prezentatoarea de la În direct cu România, se ocupa și de întregul montaj. Ea pleca pe teren cu șoferul și cu operatorul, căuta persoane cărora să le ia interviu, scria textul și monta și materialul obținut.

„Și de la montat, de la plecat cu șofer, cu operator, de la căutat omul care să-ți dea un interviu pe care tot tu să-l montezi, să fie un discurs legat frumos de la muzica ambientală, de la ilustrație muzicală. Am învățat să fac totul, știi? E frumoasă plecarea” a mai adăugat ea.

Un alt aspect pe care doar foarte puțini îl cunosc despre Mirela Vaida este faptul că ea în tot acest timp era studentă la Facultatea de Drept, acolo unde părinții ei sperau să își construiască o carieră solidă cât mai aproape de casă.

„În perioada aia eram studentă la drept, da. Și părinții mi-au zis că, dacă e doar un job, e bine, dar să „vii acasă să te faci judecătoare la Pașcani”. Eu sigur că aveam să termin dreptul în 2005, Facultatea de Drept la București și tata m-a așteptat la Pașcani”.

Cu toate acestea, ea a ales să își urmeze visul în acest domeniu și nu doar că a reușit, ci a și făcut istorie în lumea televiziunii cu emisiunea „Acces Direct” și cu „Mireasă pentru fiul meu”.