Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, revine în atenția publică cu un apel profund emoționant la adresa fiicei sale.

De pe patul unui spital din Filipine, unde se recuperează după o intervenție chirurgicală majoră în urma amputării piciorului stâng, bărbatul de 80 de ani spune că își dorește un singur lucru: să se împace cu Meghan Markle înainte de a fi prea târziu.

„Nu vreau să mor înstrăinat de fiica mea”, a declarat acesta. Thomas Markle o roagă pe Meghan să îl vadă „măcar o dată”, în speranța că vor putea depăși ruptura care îi separă din 2018.

Tatăl ducesei a ajuns în ultimele săptămâni pe masa de operație, după ce un cheag masiv de sânge i-a blocat circulația către partea inferioară a piciorului. Medicii au fost nevoiți să recurgă la amputarea membrului, singura soluție pentru a-i salva viața. Unul dintre chirurgi a explicat că infecția risca să se răspândească și să ajungă la inimă, unde ar fi putut avea un final fatal.

În prezent, Thomas Markle se află internat în secția de terapie intensivă, dar starea sa este stabilă. Personalul medical spune că ar putea fi transferat într-un salon obișnuit în următoarele zile, însă recuperarea se anunță lungă și dificilă, potrivit peroz.ro.

În timp ce el susține că nu a primit niciun mesaj sau apel din partea fiicei sale, un purtător de cuvânt al ducesei a declarat public că Meghan ar fi încercat să ia legătura cu el prin email. Această afirmație a fost contestată atât de Thomas Markle, cât și de apropiații lui.

Potrivit acestora, adresa de email la care ar fi fost trimis mesajul nu ar mai fi fost folosită de ani buni. Mai mult, tatăl lui Meghan spune că nu utilizează deloc emailul și s-a bazat doar pe telefon, tocmai pentru a facilita o posibilă împăcare. El afirmă că nu și-a schimbat numărul și că nu a primit nimic din partea ducesei în ultimele săptămâni.

Reprezentanți ai spitalului au confirmat pentru Radar Online că nicio persoană asociată familiei Sussex nu a contactat unitatea medicală. Discrepanțele dintre cele două povești alimentează și mai mult tensiunile care durează de șase ani.

Ruptura dintre Meghan Markle și tatăl ei s-a produs înainte de nunta regală, când Thomas Markle a apărut în presă cu o serie de fotografii regizate. Ulterior, probleme cardiace l-au împiedicat să ajungă la ceremonie, moment în care Prințul Charles a preluat rolul de a o conduce pe Meghan la altar — un gest pe care Thomas l-a numit „incredibil de amabil”.

De atunci, distanța emoțională dintre tată și fiică a devenit din ce în ce mai vizibilă, fără semne reale de reconciliere.

Pe lângă împăcarea cu Meghan, Thomas Markle spune că își dorește enorm să își cunoască nepoții, pe Archie și Lilibet, și să-l întâlnească pe Prințul Harry. „Vreau ca fiica mea să mă vadă măcar o dată. Asta e tot ce cer”, a spus el, mărturisind că această dorință a devenit prioritatea sa în fața propriilor probleme de sănătate.