Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari. Cum ar fi ajuns în posesia ei după o ședință foto

Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari de la o ședință foto după ce vedeta a apărut într-un video îmbrăcată în aceeași ținută

Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari, după ce a apărut într-un video promoțional pentru un episod de sărbători din seria ei, With Love.

În imagini, Meghan apare într-o rochie verde Galvan Ushuaia, în valoare de 1.695 de dolari, scrie People.

Meghan a purtat aceeași rochie în timpul unei ședințe foto Variety din 2022.

După ce au apărut imaginile, mulți internauți au lăsat comentarii potrivit cărora Meghan ar fi luat rochia fără permisiunea celor de la Variety.

La scurt timp după ce Meghan Markle e acuzată că a „furat” o rochie de 1.700 de dolari, un reprezentant al său a făcut o declarație oficială, prin care a negat zvonurile.

„Insinuarea că orice obiecte ar fi fost luate fără deplina cunoaștere și acordul stiliștilor de pe platou sau al echipelor acestora nu este doar categoric falsă, ci și profund defăimătoare,” a declarat reprezentantul lui Meghan. „Orice articole păstrate au fost reținute în totală transparență și în conformitate cu aranjamentele contractuale.”

Potrivit unei surse din industrie, e o practică standard ca persoanele din distribuție sau invitații unei ședințe foto să păstreze anumite articole. Uneori, acest lucru e făcut din motive de securitate, inclusiv pentru a preveni vânzarea sau licitarea neautorizată.

Hainele purtate de membrii familiei regale și alte figuri publice au fost țintite în trecut pentru a fi vândute, ceea ce face ca această practică să fie obișnuită și precaută.

În perioada în care a fost membru activ al familiei regale, Meghan, la fel ca toți ceilalți membri ai familiei regale britanice, nu avea voie să accepte haine gratuit. În lunile înainte de nunta ei din 2018, Meghan și-a plătit singură garderoba. Ulterior, a primit un buget de îmbrăcăminte pentru angajamente oficiale, acoperit atunci Prințul Charles. Acesta e un aranjament standard pentru membrii activi ai familiei regale la acea vreme.

Meghan Markle e atentă la garderoba ei

În apariția ei din aprilie la The Jamie Kern Lima Show, Meghan a vorbit despre impactul pe care îl pot avea alegerile ei vestimentare.

Vedeta susține că a încercat să poarte branduri mai mici cu mesaje apropiate de inima ei. Ea a spus că se simțea „foarte bine când, în special, putea să ajute la promovarea unor branduri cu un etos puternic și fondate de femei.”

„Știi, a existat mult timp în care nu ieșeam să vorbesc public. Așa că, dacă nu mă puteai auzi, cum aș fi putut fi auzită prin ceea ce purtam, dacă asta era ceea ce atrăgea atenția oamenilor?” a declarat Meghan.

Meghan se pregătește de lansarea episodului special de sărbători din seria sa, ce va avea premiera la începutul lunii viitoare.

„Iubesc sezonul sărbătorilor,” a declarat Meghan. „E important să găsim timp să ne conectăm cu oamenii pe care îi iubim, să îmbrățișăm tradițiile și să creăm unele noi.”