Carmen Chindriș s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc cununia și cum a arătat artista în ziua cea mare

Carmen Chindriș traversează o perioadă specială pe plan personal. Artista s-a căsătorit, iar pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa a ales un loc de care este profund legată. Ceremonia a fost una discretă, la care au participat familia și oamenii apropiați.

Carmen Chindriș s-a căsătorit. Ce loc special a ales pentru cununia religioasă

Artista a preferat ca evenimentul să se desfășoare departe de agitație și să se bucure de moment alături de cei dragi. Cununia religioasă a avut loc în Bârsana, Maramureș, chiar în zona în care Carmen Chindriș s-a născut și a crescut. Astfel, alegerea bisericii nu a fost una întâmplătoare, locul având o puternică semnificație sentimentală pentru cântăreață, conform www.spynews.ro.

La ceremonie au fost prezenți membrii familiei și prietenii apropiați, Carmen Chindriș dorindu-și ca momentul să rămână unul intim. Artista a făcut și o alegere aparte în ceea ce privește ținuta. În locul unei apariții clasice de mireasă pentru ceremonia religioasă, aceasta a purtat port popular, după cum se poate observa și în imaginile publicate de www.spynews.ro. Primele imagini o surprind pe Carmen Chindriș în ziua cea mare, într-un decor strâns legat de originile sale.

Carmen Chindriș a preferat discreția în ziua cea mare

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Dacă ceremonia religioasă s-a desfășurat într-un cadru restrâns, alături de oamenii cei mai apropiați, petrecerea de nuntă este un alt moment important pregătit de artistă.

Carmen Chindriș a preferat de-a lungul timpului să păstreze anumite aspecte ale vieții personale departe de lumina reflectoarelor. De această dată, artista a ales să marcheze unul dintre cele mai importante momente din viața sa chiar acasă, în Maramureș.

Ce spunea Carmen Chindriș despre noroc și lucrurile importante din viața sa

În urmă cu ceva timp, Carmen Chindriș vorbea la Antena Stars despre felul în care privește norocul. Artista mărturisea că, din punctul său de vedere, rezultatele vin atunci când faci ceea ce îți place și muncești pentru lucrurile în care crezi: „Cred că, pur și simplu, faci ce îți place și apar rezultatele. Ideea e că atunci când îți faci ce îți place nu simți cu muncești. O faci din inerție. Noi și când nu mai putem, mai putem puțin. Ți-l faci cu mâna ta (n.r. norocul). Nu m-am gândit niciodată dacă există noroc sau nu. Sunt puțin superstițioasă. Dacă ajungi să crezi, ți se întâmplă. Ajungi să le atragi dacă te gândești mereu la asta”, declara Carmen Chindriș la Antena Stars, potrivit www.spynews.ro. Acum, artista are un nou motiv de bucurie, după ce și-a unit destinul cu cel al partenerului său și a ales să trăiască momentul într-un loc cu o însemnătate aparte pentru ea.

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