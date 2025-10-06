Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei

Carmen Grebenișan a născut, iar Alina Ceușan a fost cea care a dat vestea momentului.

Carmen Grebenișan, frumoasa influenceriță și fosta concurenta Asia Express, a născut.

Tânăra influenceriță a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel frumos și sănătos.

Cum se simte Carmen după ce l-a adus pe lume pe fiul ei

Carmen aștepta cu nerăbdare de câteva zile să nască, fiind informată de medicul ei că va naște puțin mai devreme decât ziua care era inițial stabilită.

Cea care a făcut anunțul a fost Alina Ceușan, cea mai bună prietenă a lui Carmen. Carmen încă nu a postat nimic pe contul ei de Instagram, deși a fost destul de activă în ultimele zile pe rețelele de socializare și și-a continuat proiectele în așteptarea nașterii micuțului ei.

Frumoasa blondină a ales să nască la un spital privat din Constanța și a povestit chiar înainte de naștere ca va naște natural în apă, fiind mereu susținută de partenerul ei, Cristi, care i-a fost alături în toată această perioadă.

Alina Ceușan a postat pe Insta Story că micuțul lui Carmen a venit pe lume ieri, la ora 16.43 și scria că este nerăbdătoare să îl cunoască.

Chiar cu 2 zile înainte de a naște, Alina, împreună cu soțul ei și cu Rock, au plecat la Constanța la Carmen acolo unde i-a transmis ultimele încurajări înainte de a deveni mamă.

„Carmen este acum mămică. 16.43. Abia aștept să-l cunosc! Să te recuperezi rapid, mămico! Îngerașul lui Carmen și al lui Cristi este aici și nu puteam să fim mai fericiți. Abia așteptăm să îl cunoaștem, deja este foarte iubit, chiar și de la distanță. Mămică și bebelușul sunt bine, se acomodează acum împreună, se odihnesc și se bucură de magia acestui început. Cei trei sunt foarte fericiți, bucurându-se împreună de începutul acestui nou capitol. Sunt sigură, la cum o cunosc pe Carmen, că va dezvălui ea mai multe în curând, dar voiam doar să spun că sunt foarte fericită pentru ei și pentru această călătorie minunată în care au pornit. Carmen, sunt foarte mândră de tine. Plâng pentru că mă gândesc la fiecare moment din această experiență transformativă pentru tine, prietena mea dragă. Rock a zis «Când o să se facă mai mare, ca Perla, o să îl iau la mine în cameră să ne jucăm și o să îi spun multe secrete». Nu știu ce a vrut să zică, de fapt, dar a fost foarte drăguț”, a scris Alina Ceușan pe Insta Story.

