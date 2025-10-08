Antena Căutare
Carmen Grebenișan, primele imagini cu chipul fiului ei. Ce nume special a ales și ce semnificație are

Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată pe 5 octombrie, atunci când l-a născut pe fiul ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 11:28 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 12:25
Carmen și Cristi au ales un nume special pentru fiul lor. | Instagram

Carmen Grebenișan a adus pe lume un băiețel frumos și perfect sănătos pe 5 octombrie 2025.

Fosta concurentă Asia Express este acum în culmea fericirii și trăiește cele mai emoționante momente alături de partenerul ei, Cristi, și de fiul lor. Cei trei se bucură de primele zile împreună ca familie.

Primele imagini cu Kadri, fiul lui Carmen Grebenișan

După câteva zile de acomodare împreună, Carmen a postat primele imagini cu fiul ei și a dezvăluit și ce nume au ales pentru el. Micuțul se numește Kadri V., iar Carmen și Cristi nu puteau fi mai fericiți de-atât să îl întâlnească pe fiul lor după multe luni în care au fost nerăbdători.

Citește și: Carmen Grebenișan, nerăbdătoare pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Cum arată camera acestuia: „Sunt deja super încântată"

Pe Insta Story, Carmen a povestit cum a decurs nașterea în apă la un spital privat din Constanța. Influencerița a născut natural fără epidurală și a povestit cum a decurs travaliul și cum a reușit să nască, după ce a trecut prin momente dificile.

Ea a dezvăluit că echipa medicală a ajutat-o foarte mult și că cel mai mare spijin al ei a fost chiar partenerul ei, Cristi, care i-a stat alături pe tot parcursul nașterii.

Carmen și Cristi s-au bucurat împreună de momente unice, devenind părinți pentru prima dată. Ea a povestit că acum l-au adus acasă pe fiul lor Kadri și continuă acomodarea ca o familie în trei.

Citește și: Carmen Grebenișan a împlinit 33 ani. Mesajul emoționant pe care I l-a transmis partenerul ei

Postarea ei cu mai multe fotografii a strâns peste 72.000 de aprecieri din partea urmăritorilor ei, iar în secțiunea de comentarii ea și Kadri au primit cele mai frumoase urări.

Numele ales pentru micuțul ei este unul special. Semnificația numelui Kadri este „destinul tău” și mai înseamnă și „pur”. Se pare că influencerița și-a dorit un nume cu adevărat deosebit pentru fiul ei.

Carmen aștepta cu nerăbdare de câteva zile să nască, fiind informată de medicul ei că va naște puțin mai devreme decât ziua care era inițial stabilită.

Cea care a făcut anunțul a fost Alina Ceușan, cea mai bună prietenă a lui Carmen. Carmen încă nu a postat nimic pe contul ei de Instagram, deși a fost destul de activă în ultimele zile pe rețelele de socializare și și-a continuat proiectele în așteptarea nașterii micuțului ei.

Despre naștere, Carmen a povestit că nu a fost deloc o experiență ușoară, dar se bucură din plin că a putut trăi acele momente unice și pline de emoție. Chiar dacă i-a fost greu și durerile au fost mari, Carmen a dezvăluit că a ajutat-o să vadă acea durere ca pe ceva benefic, nu ca pe o durere care îi făcea rău.

Citește și: Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei

