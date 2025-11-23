Cât câștigă în fiecare an Mariah Carey din piesa "All I want for Christmas is you". Suma nu e deloc mică

În fiecare an, în apropierea sărbătorilor de iarnă, melodia All I want for Christmas is You a artistei Mariah Carey se aude peste tot.

Pe Spotify, All I want for Christmas is You este cea mai ascultă melodie de sărbători din lume. | Profimedia

Piesa All I want for Christmas is You a cântăreței Mariah Carey a ajuns să fie extrem de cunoscută în întreaga lume, devenind un colind care se aude peste tot începând din luna noiembrie.

Câți bani câștigă în fiecare an Mariah Carey de pe urma piesei All I want for Christmas is You

Melodia lansată în urmă cu 30 de ani este una dintre cele mai ascultate în preajma sărbătorilor de iarnă, aducându-i celebrei artiste sume colosale în conturi. Mariah Carey câștigă în continuare bani frumoși de pe urma acestei piese care a doborât recorduri de-a lungul anilor, iar ea și-a primit titlul de „Regina Crăciunului”.

Citește și: Mariah Carey, dată în judecată chiar de sora ei. Motivul pentru care cântăreața internațională este atacată în instanță

Articolul continuă după reclamă

Piesa All I want for Christmas is You a fost lansată în 1994 și a devenit rapid îndrăgită de miliarde de ascultători. E mai mult decât un colind, e un imn al Crăciunului. Atunci când a lansat melodia, Mariah Carey a încasat 60 milioane de dolari, potrivit Forbes.

În cei 31 de ani de la lansare, melodia a intrat în cultura pop mondială, doborând multe recorduri muzicale, continuând să îi aducă artistei în cont milioane de dolari în fiecare an.

Melodia se regăsește pe albumul Merry Christmas și a reușit să ajungă în topuri în peste 26 de țări, revenind pe primele locuri în Billboard Hot 100.

Mai mulți artiști au făcut ulterior coveruri după piesa Mariahei Carey, colindul a fost folosit în multe reclame TV și filme, aducându-i artistei un câștig uriaș.

În 2021, piesa ei a devenit primul cântec de Crăciun care a primit Discul de Diamant de la RIAA. În 2023, All I want for Christmas is You a fost inclusă în Registrul Național de Înregistări al Congresului SUA, aceasta fiind recunoașterea de care au parte doar creațiile cu impact cultural major. Anul trecut, pe 13 decembrie 2024, All I want for Christmas is You a devenit prima piesă pe Spotify care are peste 2 miliarde de ascultări.

Citește și: Vedete care spun că nu au avut relații intime înainte de căsătorie. Pe listă, Mariah Carey și supermodelul Adriana Lima

„Este incredibil! Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care au făcut din piesă o tradiție a sărbătorilor lor”, a declarat Mariah Carey pentru publicația People.

Pe lângă faptul că lansat această piesă iconică, artista a dezvăluit că perioada Crăciunului este preferata ei, fiind alături de prieteni și familie.

Potrivit The Economist, Mariah Carey încasează anual suma colosală de 2,5 milioane de dolari din redevențele generate de colindul ei festiv. Surse precum New York Post au estimat că artista ar primi în fiecare an în cont mai bine de 3 milioane de dolari.

Pe Spotify, All I want for Christmas is You este cea mai ascultă melodie de sărbători din lume. Din 2016 până în prezent, în fiecare an, piesa lui Mariah Carey este numărul 1 global pe data de 25 decembrie.

Citește și: Mariah Carey în doliu! Artista a avut parte de o dublă lovitură. Ce mesaj sfâșietor a transmis după decesul mamei și surorii sale