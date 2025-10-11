Antena Căutare
Cât câștigă Ioana Tamaș la o singură ședință de Pilates. Prețurile pentru serviciile oferite nu sunt pentru toate buzunarele

Ioana Tamaș a început să predea Pilates! Soția fostului fotbalist câștigă sume frumoase dintr-o singură ședință – iată cât costă o sesiune.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:21
Ioana și-a transformat pasiunea pentru sport într-o afacere de succes

Ioana este pasionată de sport încă din copilărie. Bruneta are specializare în schi alpin și, în timp, a devenit expertă în fitness.

Cât câștigă Ioana Tamaș la o singură ședință de Pilates

Ioana Tamaș, soția fostului jucător de fotbal Gabi Tamaș, și-a transformat pasiunea pentru sport într-o afacere de succes, recunoscută în Brașov. După ani în care a practicat diverse sporturi, inclusiv schiul alpin, Ioana a decis să-și deschidă propria sală de pilates, combinând pasiunea cu antreprenoriatul.

Sala este modernă și primitoare, potrivită atât pentru antrenamente individuale, cât și pentru cele de grup. Serviciile oferite sunt variate și accesibile pentru orice nivel de experiență, deși prețurile nu sunt pentru buzunarul oricui.

„Sunt recunoscătoare pentru acest nou capitol, pentru oamenii care mă susțin, pentru șansa de a face ceea ce îmi place în fiecare zi”, a scris soția lui Gabi pe rețelele de socializare.

Potrivit site-ului oficial al studioului, o ședință individuală cu instructorul costă 180 de lei. Acest tip de antrenament este ideal pentru cei care își doresc un program personalizat, adaptat nevoilor lor.

Cei care preferă un ritm propriu pot alege o ședință de 150 de lei, o opțiune mai accesibilă, potrivită pentru persoanele care au cunoștințe de bază. În plus, pentru a încuraja frecvența regulată, studioul oferă și diferite abonamente lunare.

Un abonament de patru ședințe costă 480 de lei

Un abonament de patru ședințe costă 480 de lei, adică 120 de lei pe ședință. Aceasta este o opțiune mai economică pentru cei care vor să introducă pilatesul în rutina lor săptămânală fără să plătească fiecare ședință separat.

Abonamentele mai extinse, cum ar fi cel de opt ședințe, costă 880 de lei și sunt recomandate celor care își doresc rezultate vizibile și un antrenament constant, asigurând dezvoltarea echilibrată a corpului și menținerea motivației pe termen lung.

De asemenea, studioul oferă și un abonament de 12 ședințe, valabil 45 de zile, ideal pentru cei care caută un echilibru între flexibilitate și regularitate.

Astfel, studioul Ioanei Tamaș atrage atât persoanele care practică sportul pentru relaxare, cât și pe cele care urmăresc performanța fizică. Programul combină antrenamente personalizate cu sesiuni de grup.

În Capitală, o ședință de pilates de grup costă între 80 și 100 de lei, conform Cancan.ro. În comparație, la studioul Ioanei Tamaș, prețul este cu 20-40 de lei mai mare pe ședință, dacă se optează pentru abonamentul lunar de patru ședințe.

Ioana Tamaș este într-o continuă perfecționare

Recent, Ioana a trăit o experiență inedită alături de Master Trainer Elena Paraschiv, continuând să se perfecționeze pentru a le oferi clienților cele mai bune antrenamente.

„A fost o experiență de neuitat, nu doar datorită tehnicilor învățate, ci și datorită nivelului înalt de profesionalism cu care am fost ghidată pe parcursul întregului program. Fiecare sesiune a adus o schimbare semnificativă, atât la nivel fizic, cât și mental.

M-am simțit susținută, provocată și inspirată să îmi depășesc limitele, învățând nu doar exerciții, ci și importanța unei posturi corecte și a unui echilibru interior. Este cu adevărat o călătorie transformatoare, care mi-a adus o înțelegere profundă a corpului meu”, a împărtășit Ioana Tamaș pe Instagram.

Ioana Tamaș este soția fostului internațional român Gabi Tamaș și o profesionistă în domeniul fitnessului. La începutul anului 2025, ea a deschis o sală de pilates în Brașov, orașul său natal, transformându-și pasiunea pentru sport într-o afacere de succes.

