Cât căștigă Mihai Trăistariu din afacerea de pe litoral, în minivacanța de 1 mai. Proprietățile lui sunt complet ocupate

Mihai Trăistariu și-a rotunjit veniturile în minivacanța 1 mai. Cât au plătit turiștii cazați în garsonierele și apartamentul lui de lux de pe litoral.

Mihai Trăistariu a dat lovurita de 1 Mai! Deși nu are evenimente în minivacanță, proprietățile pe care le închiriază pe litoral sunt complet ocupate și astfel, artistul își rotunjește veniturile. Acesta spune că se ocupă personal de primirea turiștilor, iar cei care îi trec pragul au parte de surprize.

Cu cât a închiriat Mihai Trăistariu garsonierele și apartamentul de lux de la malul mării

În minivacanța de 1 mai, Mihai Trăistariu a reușit să își închirieze toate cele șase gasoniere de la malul mării și apartamentul de lux, pe care l-a cumpărat anul trecut. Artistul a recunoscut pentru click.ro că afacerea din imobiliare îi rontunjește frumușel venitul, pe lângă banii obținuți din muzică.

„Nu am cântări, de data asta, voi caza turiștii, le dau și bonus câte un autograf sau facem fotografii împreună. Eu mă ocup ca să aibă tot ce le trebuie. De aceea și revin, an de la an, la mine, că beneficiază de tot confortul, au în garsoniere și bucătărie, pot sta și câte patru persoane, uneori vin mai mulți, le mai dau saltele, perne, pături. Totul e curat, dezinfectat, am o cameristă care se ocupă de curățenie”, a declarat Mihai Trăistariu.

Potrivit sursei menționate, de 1 mai, cântărețul a închiriat fiecare garsonieră cu câte 250 de lei pe noapte. În același timp, pentru apartamentul de lux din Mamaia, cu vedere la mare, el a cerut 350 de lei pe noapte.

„De 1 Mai, am închiriat cele șase garsoniere, le-am dat cu câte 250 de lei, pe noapte, iar apartamentul de lux l-am dat cu 350 de lei pe seară, e foarte frumos, e cu vedere la mare. Zilele acestea, am fost să punem la punct ultimele detalii, cu instalatorul și camerista, este gata pus la punct”, a mai adăugat acesta.

El a dezvăluit că apartamentul a fost rezervat de o familie, pentru perioada 1–5 mai, iar în sezonul de vară plănuiește să crească prețul până la 900 de lei, optimist că va atrage și turiști din străinătate.

„L-a închiriat o familie, pentru patru nopți, în perioada 1-5 mai, dar e ocupat și în anume perioade din vară. Voiam să îl închiriez cu 900 de lei vara, pentru început îl dau cu 450 de lei, vedem cum merge. Cred că o să am și turiști din străinătate”, mai susține cântărețul.

