Cât a cheltuit Mihai Trăistariu în vacanța din Dubai. Artistul a plecat cu doar 1000 de euro în buzunar: „Nu mă uit la bani!”

Mihai Trăistariu nu s-a sfiit să recunoască faptul că a plecat în vacanța din Dubai cu doar 1000 de euro în portofel și, mai mult decât atât, s-a lăudat că a reușit să se întoarcă acasă fără să îi „piardă” pe toți.

Mihai Trăistariu nu este pasionat doar de muzică, ci și de călătorii, iar ori de câte ori are ocazia, preferă să plece în străinătate pentru câteva zile de relaxare. Pentru el vacanțele nu sunt doar simple oportunități de liniște, ci și adevărate surse de inspirație pentru muzica pe care o face, iar atunci când ajunge într-un loc nou, recunoaște că se simte cu adevărat bine, departe de agitația cotidiană.

Recent, artistul a fost în Dubai într-o scurtă escapadă și a recunoscut că a rămas impresionat din mai multe puncte de vedere după experiența neașteptată.

Cât a cheltuit Mihai Trăistariu în vacanța din Dubai. Artistul a plecat cu doar 1000 de euro în buzunar

Invitat recent în emisiunea Un show păcătos de la Antena Stars, Mihai Trăistariu a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Dubai, dezvăluind cum a fost pentru el vacanța într-unul dintre cele mai râvnite locuri de pe planetă.

Artistul a recunoscut că a luat în calcul faptul că va fi nevoit să cheltuiască destul de mult, însă în cele din urmă a ajuns la concluzia că orașul nu este atât de scump precum estimează anumite persoane.

El nu s-a ferit să recunoască că a plecat în vacanță cu 1000 de euro în portofel, ba chiar s-a mândrit că a reușit să se întoarcă acasă fără să îi „piardă” pe toți.

„Eu am plecat cu 1000 de euro la mine, dar am cheltuit 400. Unde-i Dubaiul, unde zici că e opulența maximă! (...) Toată lumea care pleacă la Dubai și se întoarce propagă această idee că e foarte scump Dubaiul, dar eu am fost peste tot. Am mâncat, am luat masa cu toată lumea și ne puneau așa: hummus-ul moca, toate platouașele, cum avem noi aperitiv, îți mai bagă ceva dulce moca. Ce să îți mai cumperi dacă ei ți le pun pe masă?

Am mâncat de toate. Toată lumea și-a luat de toate acolo și noi socoteam: vreo 100 de RON dădeai la masă, nu e o avere, 20 de euro și mâncam bine. Depinde unde te duci. Mi-am luat 2-3 chestii care îmi erau utile, nu m-am încărcat. N-am zis că nu (n.r. o să cheltuiesc), că mi-am luat 1 000 de euro să îi cheltuiesc, dar n-am avut pe ce.” a spus acesta cu zâmbetul pe buze și încântat de experiența pe care a avut-o.

„Nu îmi propun. Așa pare, că îmi propun să plec de acasă cu economii. Nu! Eu mi-am luat 1000 de euro, dacă era să fie, nu veneam cu ei. Aveam și cardul la mine

Cântărețul a recunoscut și cât a cheltuit cel mai mult într-o vacanță fără să se ferească de adevăr, luându-i prin surprindere pe telespectatorii emisiunii:

„Am cheltuit 2 000 de euro în Malta odată pentru că am luat banii de la concert. Atât am luat și m-am dus țintit să îmi cumpăr haine. M-am dus cu o geantă goală și m-am întors cu ea plină/ Deci mi-am consumat toți banii pe haine că nu mai aveam ceva deosebit. Nu țin la bani, dar nici nu arunc”.

