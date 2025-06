Cât de mare a crescut fiica Prințului Carl al Suediei. Micuța a participat la primul eveniment regal

Prințesa Ines a participat la primul său eveniment regal. Iată cât de mare a crescut.

Prințul Carl Philip, în vârstă de 46 de ani, și Prințesa Sofia a Suediei, în vârstă de 40 de ani, fost model, s-au căsătorit în 2015, la cinci ani de la începutul relației. Cei doi au patru copii și sunt unul dintre cele mai iubite cupluri regale din Europa. Prințul Carl Philip este al patrulea la succesiunea tronului.

Aceștia au deschis larg ușile Palatului Regal de la Södra Vault pentru populația, cu ocazia Zilei Naționale a Suediei, pe 6 iunie.

Cum a apărut Prințesa Ines alături de părinții săi la Ziua Națională a Suediei

A avut loc prima apariție publică a Prințesei Ines a Suediei (Ines Marie Lilian Silvia Bernadotte), cu doar câteva zile înainte de botezul său! Micuța a fost alături de părinții săi, Prințul Carl Philip și Prințesa Sofia a Suediei, când au deschis ușa Palatului Regal cu ocazia Zilei Naționale a Suediei - când a fost organizată o zi a porților deschise pentru toți suedezii și turiștii care doresc să viziteze Palatul. Anul acesta, ușile de la Södra Vault s-au deschis spre Slottsbacken.

Prințesa Ines, precum mama sa, a purtat o rochie tradițională suedeză și a așteptat cuminte în brațele Prințesei Sofia ca evenimentul să ia sfârșit.

Micuța, care are patru luni, este mezina familiei și mai are trei frați mai mari, Prinţul Alexander, Prinţul Gabriel şi Prinţul Julian, care au primit-o cu brațele deschise. Prințesa Ines va fi botezată peste o săptămână. Aceasta a venit la lume la începutul acestui an, pe 7 februarie 2025.

Prințesa Ines este a opta în linia de succesiune la tron, după fratele său Julian. Ea nu poartă titlul de Alteţă Regală, în conformitate cu decizia luată de regele Carl XVI Gustaf în 2019.

Monarhul suedez a decis ca toți copiii lui Carl Philip şi ai Sofiei, precum şi cei trei copii ai Prinţesei Madeleine şi ai lui Chris O'Neill, să nu mai fie numiţi Alteţe Regale şi nu se aşteaptă ca aceştia să îndeplinească în viitor atribuţii regale.

Madeleine şi Chris au trei copii: Prinţesa Leonore, Prinţul Nicolas şi Prinţesa Adrienne, familia mutându-se recent înapoi în Suedia, după ce a locuit în Florida, Statele Unite ale Americii.

Prinţesa Victoria este moştenitoarea tronului suedez, urmată de copiii săi, Prinţesa Estelle şi Prinţul Oscar.