Kim Kardashian, apariție surprinzătoare la Academy Museum Gala 2025. De ce și-a acoperit complet chipul

În acest weekend a avut loc Academy Museum Gala 2025, aceasta fiind cea de-a cincea ediție.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 13:07 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 14:00
Fanii care i-au văzut ținuta pe covorul roșu au criticat-o pe celebra vedetă pentru faptul că nu a respectat tema. | Profimedia

La Academy Museum Gala, vedetele s-au întrecut în ținute care mai de care mai sexy, îndrăznețe și unele chiar bizare.

Kim Kardashian a fost una dintre vedetele care și-au dorit să iasă din tipare. Vedeta a apărut pe covorul roșu fiind condusă de braț de cineva din staff-ul ei pentru că ea a ales să vină cu capul complet acoperit.

Kim Kardashian, ținută bizară pe covorul roșu la Academy Museum Gala

Kim Kardashian a ales o ținută Maison Margiela, iar la rochia ei bej cu mâneci detașabile și corset incredibil de strâns, vedeta a ales să poarte o cagulă care i-a acoperit complet capul.

Citește și: Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii

Ținuta ei complet neobișnuită i-a făcut pe mulți să nu o poată recunoaște pe celebra membră a clanului Kardashian și a stârnit reacții controversate, atât la eveniment, cât și în mediul online.

Masca i-a acoperit complet capul și chipul, iar rochia cu corset i-a subțiat inuman de mult talia, în timp ce a scos în evidență bustul amplu și șoldurile ei rotunde.

Înainte de eveniment, Kim Kardashian a glumit în legătură cu lookul său bizar. Într-un clip postat de make-up artistul său Mario Dedivanoic, ea îl întreabă: „Mario, arăt bine? Machiajul?”. Acesta răspunde în glumă: „Machiajul tău arată uimitor, da”. Kim Kardashian adaugă: „E bine? Toată munca grea, băieți”.

Fanii care i-au văzut ținuta pe covorul roșu au criticat-o pe celebra vedetă pentru faptul că nu a respectat tema. Ea a purtat la gât un colier extrem de prețios, cu multe diamante și ale pietre, aceea fiind piesa statement din întreaga sa ținută.

„Nimic de văzut aici… A ratat complet tema”, „Știu că North nu a aprobat niciodată asta!”, „Încă se vede Kanye în ea”, „Îi e dor de Kanye, se pare… Pentru că asta e ridicol” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare.

Citește și: Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian. 10 femei se ocupă zilnic de cei patru copii

Unii au comparat look-ul ei cu cel pe care l-a avut și Kanye West, fostul ei soț, de câteva ori, când a apărut la mai multe evenimente cu fața complet acoperită.

Se pare că ținuta ei este un manifest, dar vedeta nu a explicat ce și-a dorit să exprime mai exact prin acest look nonconformist.

Unii au speculat că ea a încercat să prezintă ținuta Maison Margiela exact așa cum a fost prezentată și pe podium atunci când a avut loc prezentarea de modă a celebrului designer. La acel moment, modelul care a defilat cu această rochie a purtat aceeași mască.

Ultima oară când Kim Karadashian a purtat o astfel de ținută, tot cu fața acoperită, a fost la Met Gala în 2021, când a purtat o ținută Balenciaga neagră care a acoperit-o din cap până în picioare.

Citește și: Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți

