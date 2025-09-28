Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep. Tariful nu e pentru oricine

Puțini știu că Simona Halep și-a construit o carieră și în afara tenisului, investind serios în imobiliare.

Fosta campioană deține mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele, aflat în Poiana Brașov, îi poartă numele. Este un refugiu montan elegant, cu servicii de lux, dar și cu tarife pe măsură.

Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep

Dincolo de cariera sportivă de excepție, Simona Halep arată că se descurcă la fel de bine și în afaceri. Hotelul ei din Poiana Brașov este mereu plin de turiști, mai ales de sărbători, când stațiunea atrage atât români, cât și străini. Cei care îi trec pragul se bucură de peisaje de poveste și servicii de top, însă prețurile sunt pe măsura luxului oferit.

Hotelul ei din Poiana Brașov a fost conceput ca un loc modern, în care eleganța întâlnește confortul. Pe lângă camerele cu vedere spectaculoasă la munte, turiștii se pot bucura și de un restaurant cu specific internațional, unde preparatele rafinate întregesc experiența de vacanță.

Articolul continuă după reclamă

Un punct de atracție pentru turiști este centrul spa, unde oaspeții se pot relaxa la saună, jacuzzi sau în zona de wellness, dar și prin tratamente speciale, precum Sun&Set Harmony Massage. Cei dornici de experiențe inedite pot încerca dușul emoțional sau fântâna de gheață, ambele concepute pentru revitalizare și tonifiere. În plus, hotelul dispune de sală de fitness, club de noapte și room-service, oferind servicii pe placul celor mai exigenți clienți.

Desigur, un astfel de răsfăț vine cu un cost pe măsură. În luna decembrie, prețurile pentru o cameră dublă încep de la 975 de lei pe noapte și pot ajunge până la 1.530 de lei, în funcție de tipul camerei și de facilitățile oferite. Tariful este pentru două persoane și include micul dejun, servit în stil bufet, continental sau italian, potrivit Cancan.ro.

Hotelul este situat la doar câțiva kilometri de principalele atracții turistice

Pentru cei care visează la sărbători de iarnă într-un decor de poveste, la doar câțiva pași de pârtiile de schi, costurile pot părea pe deplin justificate. Totuși, pentru o familie care își propune să rămână mai multe zile, cheltuiala finală poate depăși rapid câteva mii de lei.

Hotelul este amplasat la doar câțiva kilometri de atracții cunoscute, precum Dino Parc și The White Tower, ceea ce îl transformă într-o alegere atractivă pentru turiști. Totuși, nu toată lumea își permite un astfel de sejur, mai ales acum, când prețurile au crescut peste tot.

Citește și: Ce suma impresionantă are Simona Halep în conturi, la doi ani după ce s-a retras din tenis

Ce avere are Simona Halep după retragerea din sport

După ani de muncă și numeroase victorii, sportiva a investit câștigurile din tenis în afaceri solide, care îi asigură astăzi un loc stabil printre cei mai bogați români.

De-a lungul carierei, Halep a câștigat peste 40 de milioane de dolari doar din premiile WTA, fapt care a menținut-o mult timp în top 3 la nivel mondial în privința încasărilor din tenisul feminin.

Astăzi, averea ei este estimată la 48–52 de milioane de euro, conform revistei Capital, sumă care o plasează pe locul 198 în „Top 300 Capital” al celor mai bogați români.

Chiar dacă din 2022 a participat tot mai rar la turnee importante, iar în februarie 2025 și-a anunțat retragerea definitivă din tenis, constănțeanca și-a consolidat averea prin investiții bine gândite.

În 2019 a intrat în lumea afacerilor, cumpărând un hotel în Poiana Brașov pentru aproximativ 2 milioane de euro. Apoi a continuat cu proiecte imobiliare în Mamaia, unde a construit mai multe imobile foarte căutate pe piața de vacanță.