Câte clase are, de fapt, Albert NBN. Trapperul care a înjurat România preferă „școala vieții”

Albert NBN a atras atenția după ce a înjurat România pe scena festivalului Beach, Please!. Gestul lui i-a adus și o plângere penală..

Deși e popular printre adolescenți, mulți oameni abia acum au auzit de el. Află, în continuare, cine este trapperul și câte clase are!

Câte clase are, de fapt, Albert NBN

Beach, Please!, festivalul-fenomen de la Costinești, s-a încheiat după 5 zile și 5 nopți de distracție. Tinerii au fost încântați de atmosfera de la malul mării și de artiștii pe care i-au putut vedea live. Totuși, evenimentul nu a fost lipsit de controverse, care au stârnit reacții puternice în mediul online. Unul dintre cele mai discutate momente a fost concertul susținut de Albert NBN, cunoscut și sub numele de Beto.

Albert NBN a fost aspru criticat după ce a înjurat România pe scena festivalului Beach, Please!. Gestul lui l-a adus rapid în centrul atenției, iar mulți au început să caute informații despre cine este, de fapt, trapperul.

Beto, cum îi spun apropiații, este fiul lui Ion Valentin Constantin, cunoscut drept Vali Nebunu din Militari – un personaj controversat cu legături în lumea interlopă din sectorul 6.

Într-una dintre piesele sale, Albert NBN vorbește deschis despre trecutul familiei lui, printr-un vers sugestiv: „Acum câțiva ani, Beto era prost, dar s-a trezit când l-au băgat pe ta-su jos”. Versul face referire la momentul în care tatăl trapperului a fost arestat preventiv într-un dosar de șantaj.

Beto are peste jumătate de milion de abonați pe YouTube

Trapperul a devenit foarte popular în rândul tinerilor, având peste jumătate de milion de abonați pe canalul său de YouTube. A debutat în muzică cu piesa „M6”, realizată în colaborare cu MGK666. Melodia face referire la cartierul Militari și a strâns peste 14 milioane de vizualizări.

De atunci, Beto a devenit o figură marcantă în lumea trapului din România. În spatele succesului, însă, stă o poveste complicată: are doar 6 clase și spune că a crescut mai mult pe stradă. La 14 ani a renunțat definitiv la școală.

„De la 14 ani m-am lăsat de școală. Am rămas repetent și m-am dus iar la școală, nu știu ce a fost în capul meu, iar când mă uitam la mine și la colegii mei, eu având tatuaje pe mâini, îi vedeam ca pe nepoții mei. Am zis că nu mai am ce să caut aici și am sărit pe geamul de la baie. N-am ieșit pe ușă, pentru că erau gardianul și biroul directoarei fix acolo. N-am putut să mai aștept să se termine orele și am sărit pe geam. Nu te gândi că am sărit de la etajul 4, am sărit de la primul etaj. Voiam să ies și afară, aveam mai multe planuri. Nu mai era școala de mine în niciun caz! (…)

Nu-mi pare rău că m-am lăsat de școală. Dacă nu mă lăsăm, nu mai eram aici acum. Nu vreau să influențez copiii acum, pentru că nu toți au același drum sau noroc! Asta e povestea mea și atât! Mama s-a luat de mine rău când i-a zis tata să mă lase să nu mă mai duc. Voiam sa fac sport, apoi m-am apucat de muzică”, a declarat Albert NBN pentru cancan.ro.