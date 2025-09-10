Elena Merișoreanu, mai sinceră ca niciodată cu privire la procedurile estetice la care apelează. Iată cum arată sprâncenele artistei după ce și-a îndepărtat tatuajul pe care l-a făcut în urmă cu 30 de ani.

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară, a vorbit deschis despre intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului, luându-i prin surpindere pe cei care nu știau că și ea este adepta unor astfel de proceduri.

Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la ajutorul esteticienilor

Invitată în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, Elena Merișoreanu a povestit despre experiențele pe care le-a avut atât cu medicii generaliști, cât și cu medicii esteticieni.

De-a lungul întregii sale vieți a avut parte de o mulțime de evenimente nefericite, printre cele mai dureroase fiind cele în care a fost nevoită să ajungă pe patul de spital din cauza unor operații la picior, pe corzile vocale, dar și la fiere unde avea multiple pietre.

Totuși, ea a mai ajuns în cabinetul medicilor și din propria inițiativă, însă este vorba despre cabinetul unor medici esteticieni care au ajutat-o să obțină rezultatele pe care și le-a dorit în materie de frumusețe.

Ea nu a ezitat să menționeze fiecare procedură pe care a făcut-o, explicând totul pas cu pas.

„Proceduri fac. Pun acid hialuronic pe aici, pe aici, pe frunte” a spus aceasta, arătând exact zonele în care și-a injectat substanța folosită pentru umplerea ridurilor, hidratarea pielii, rejuvenarea feței și nu numai.

„Sâni n-am nevoie că mi-a dat Dumnezeu. Buze.... îmi ziceau << buzata >> când eram mică acasă. (...) Mi-am făcut tatuaj acum la sprâncene că le aveam albastre. Mi-am făcut blefaroplastie (intervenție chirurgicală estetică a pleoapelor), dar am făcut la indicația medicului oftalmolog pentru că mă deranjă. Când am văzut că nu a durat nici 10 minute, am zis << băi, ia uite măi ce frumos >>. Am stat un pic vânătă, dar să știi că după aceea...” a mai adăugat cântăreața.

Acum atât de mult a evoluat medicina și toate... că ai văzut. Domnule, te face din om neom. Eu nu știu ce e aia frică. Mi-am făcut sprâncenele că erau albastre, era tușul vechi, eu sunt făcută de 30 de ani. Eu sunt tatuată la ochi și la sprâncene de 30 de ani” a continuat aceasta, urmând să dezvăluie și o întâmplare cu Irina Loghin:

„Mi-aduc aminte că plecam în turneu în America și vorbeam cu Elena Loghin. Zic: << Măi, nu ne fardăm că mergem atâta drum până la Los Angeles, ne fardăm când ajungem >>. Când ajungem la aeroport la 4 dimineața, Irina mea... . Zic: << Tu cum ai putut să te fardezi și mi-ai zis să nu mă fac. >>

<<Dar eu nu sunt fardată. Eu sunt tatuată la ochi, suntem tatuată la buze >>. Primii bani pe care i-am luat la primul concert, acolo m-am oprit, la niște thailandeze și de atunci a urmat...”

