Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la ajutorul esteticienilor

Elena Merișoreanu, mai sinceră ca niciodată cu privire la procedurile estetice la care apelează. Iată cum arată sprâncenele artistei după ce și-a îndepărtat tatuajul pe care l-a făcut în urmă cu 30 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:34 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 16:44
Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară, a vorbit deschis despre intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului, luându-i prin surpindere pe cei care nu știau că și ea este adepta unor astfel de proceduri.

Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu

Invitată în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, Elena Merișoreanu a povestit despre experiențele pe care le-a avut atât cu medicii generaliști, cât și cu medicii esteticieni.

De-a lungul întregii sale vieți a avut parte de o mulțime de evenimente nefericite, printre cele mai dureroase fiind cele în care a fost nevoită să ajungă pe patul de spital din cauza unor operații la picior, pe corzile vocale, dar și la fiere unde avea multiple pietre.

Totuși, ea a mai ajuns în cabinetul medicilor și din propria inițiativă, însă este vorba despre cabinetul unor medici esteticieni care au ajutat-o să obțină rezultatele pe care și le-a dorit în materie de frumusețe.

Ea nu a ezitat să menționeze fiecare procedură pe care a făcut-o, explicând totul pas cu pas.

„Proceduri fac. Pun acid hialuronic pe aici, pe aici, pe frunte” a spus aceasta, arătând exact zonele în care și-a injectat substanța folosită pentru umplerea ridurilor, hidratarea pielii, rejuvenarea feței și nu numai.

„Sâni n-am nevoie că mi-a dat Dumnezeu. Buze.... îmi ziceau << buzata >> când eram mică acasă. (...) Mi-am făcut tatuaj acum la sprâncene că le aveam albastre. Mi-am făcut blefaroplastie (intervenție chirurgicală estetică a pleoapelor), dar am făcut la indicația medicului oftalmolog pentru că mă deranjă. Când am văzut că nu a durat nici 10 minute, am zis << băi, ia uite măi ce frumos >>. Am stat un pic vânătă, dar să știi că după aceea...” a mai adăugat cântăreața.

Acum atât de mult a evoluat medicina și toate... că ai văzut. Domnule, te face din om neom. Eu nu știu ce e aia frică. Mi-am făcut sprâncenele că erau albastre, era tușul vechi, eu sunt făcută de 30 de ani. Eu sunt tatuată la ochi și la sprâncene de 30 de ani” a continuat aceasta, urmând să dezvăluie și o întâmplare cu Irina Loghin:

„Mi-aduc aminte că plecam în turneu în America și vorbeam cu Elena Loghin. Zic: << Măi, nu ne fardăm că mergem atâta drum până la Los Angeles, ne fardăm când ajungem >>. Când ajungem la aeroport la 4 dimineața, Irina mea... . Zic: << Tu cum ai putut să te fardezi și mi-ai zis să nu mă fac. >>

<<Dar eu nu sunt fardată. Eu sunt tatuată la ochi, suntem tatuată la buze >>. Primii bani pe care i-am luat la primul concert, acolo m-am oprit, la niște thailandeze și de atunci a urmat...”

Elena Merișoreanu în platoul emisiunii Un show păcătos
