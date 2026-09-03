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Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis. Românca a ajuns la cea mai bună clasare din carieră la 36 de ani

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis? Românca a depășit 2 milioane de dolari în 2026, iar parcursul de la US Open îi poate aduce premii uriașe.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 15:08 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 15:12
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Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis. Românca a ajuns la cea mai bună clasare din carieră la 36 de ani | Getty Images
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Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, iar rezultatele obținute în 2026 se văd și în conturile sportivei. Românca, aflată în ultimul său sezon profesionist, a reușit să depășească pragul de două milioane de dolari câștigați în acest an, iar parcursul de la US Open îi poate aduce în continuare premii importante.

Potrivit profilului oficial al Soranei Cîrstea de la Australian Open, câștigurile sale totale din tenis ajung la 12.653.841 de dolari. Suma reprezintă premiile acumulate de-a lungul carierei în competițiile profesioniste.

Cât a câștigat Sorana Cîrstea în 2026

Înaintea debutului la US Open, Sorana Cîrstea avea, potrivit datelor folosite în calculul câștigurilor pentru acest sezon, aproximativ 1.828.913 dolari obținuți în 2026, notează WTAtennis.com.

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Sportiva a intrat însă într-o perioadă excelentă a carierei. După victoria din primul tur de la US Open, suma a trecut de pragul de două milioane de dolari, calculul prezentat de Sport.ro indicând 2.018.913 dolari câștigați în acest sezon.

Cîrstea a continuat apoi cu o nouă victorie la Flushing Meadows. Românca a învins-o pe Diane Parry cu 6-2, 7-5 și s-a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe Jasmine Paolini.

Câți bani poate câștiga la US Open

Premiile puse în joc la ediția din 2026 a US Open sunt record. Câștigătoarea turneului va încasa 5,5 milioane de dolari, în timp ce finalista va primi 2,8 milioane de dolari. O semifinală este recompensată cu 1,45 milioane de dolari, iar calificarea în sferturile de finală aduce 780.000 de dolari. Pentru optimile de finală, premiul este de 480.000 de dolari, iar calificarea în turul al treilea este recompensată cu 290.000 de dolari.

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Astfel, parcursul de la New York îi poate aduce Soranei Cîrstea câștiguri suplimentare importante. Dacă va trece de Jasmine Paolini și va ajunge în optimile de finală, premiul pentru parcursul la simplu va urca la 480.000 de dolari. Un eventual sfert de finală i-ar aduce 780.000 de dolari, în timp ce semifinala ar însemna 1,45 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea, un sezon remarcabil înainte de retragere

Performanțele din 2026 sunt cu atât mai importante cu cât Sorana Cîrstea a anunțat că acesta va fi ultimul său sezon în tenisul profesionist, notează US Open.org. Românca a făcut anunțul în decembrie 2025, după aproape două decenii petrecute în circuitul WTA.

Paradoxal, anul în care a decis să spună adio tenisului profesionist a devenit unul dintre cele mai bune din cariera sa. Cîrstea a câștigat turneul de la Cluj-Napoca, a ajuns până în semifinalele turneului de la Roma, după o victorie spectaculoasă în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, și a reușit să intre pentru prima dată în Top 20 WTA, la vârsta de 36 de ani.

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La Roland Garros, sportiva a atins din nou sferturile de finală, la 17 ani după prima sa performanță de acest fel la Paris.

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US Open a devenit astfel o nouă etapă importantă în ultimul sezon al Soranei Cîrstea. Românca este cap de serie numărul 16 și își continuă parcursul la New York, unde speră să-și încheie cariera cu una dintre cele mai frumoase performanțe ale sale.

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