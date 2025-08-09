Câți bani a făcut Connect-R în 2024 cu firma sa, Rappin On Media. Profit record cu doar doi angajați

Connect-R, pe numele real Ștefan Mihalache, a avut un an excelent din punct de vedere financiar cu firma sa, Rappin On Media SRL.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei și un profit de 66%.

Câți bani a făcut Connect-R cu firma sa în 2024

Connect-R a înregistrat un succes important în afaceri în 2024. Firma sa, Rappin On Media SRL, a avut o cifră de afaceri de 1,6 milioane de lei, în creștere cu 54% față de anul anterior. Și profitul a crescut semnificativ, depășind 1 milion de lei – cu 84% mai mult decât în 2023.

Marja de profit net a urcat la 66% în 2024, cu peste 10 puncte procentuale mai mult decât în anul precedent. Între 2016 și 2024, Rappin On Media – firma specializată în înregistrări audio și editare muzicală – a funcționat cu un număr mediu de doi angajați.

Deși rezultatele financiare au fost foarte bune, compania a înregistrat și o creștere semnificativă a datoriilor, care au ajuns la peste 1,7 milioane de lei în 2024, de trei ori mai mult decât în 2023, potrivit Economica.net.

Pe lângă Rappin On Media, Ștefan Mihalache este implicat și în alte afaceri. Deține 50% din Hood Famous SRL, fondată în 2021, și este unicul asociat al Prana Suraj, firmă înregistrată în 2023, dar fără activitate raportată în 2024. Succesul său în afaceri demonstrează cât de bine reușește Connect-R să îmbine cariera artistică cu cea antreprenorială.

Connect-R, Alex Velea și Smiley, un trio de senzație

Connect-R și Smiley au colaborat de mai multe ori de-a lungul anilor, dar nu au făcut niciodată parte dintr-un trio stabil. Anul acesta, însă, lucrurile s-au schimbat: cei doi lucrează la un album comun alături de un al treilea artist, iar toate piesele sunt lansate în această formulă. Smiley a mărturisit că îi place mult noul format și energia pe care o au împreună.

„Noi avem o legătură care durează de vreo 20 și ceva de ani. Fratele meu mi-a sugerat la un moment dat că ar fi mișto să facem o colaborare toți trei. Atunci, demult, nu era momentul potrivit. Eu am tot mestecat ideea în cap și mi s-a părut că e ceva ce ne datorăm, în primul rând, nouă.

În al doilea rând, oamenilor care ne-au ascultat de-a lungul vremii, pe fiecare dintre noi, separat sau împreună, că noi avem, practic, între noi colaborări deja. Dar niciodată noi n-am lucrat în studio toți trei. Niciodată. E pentru prima oară când lucrăm toți trei în același timp în studio.

Am înregistrat și la Londra, am rezistat pe unde am apucat, ca să zic așa. Deocamdată, o parte din album e deja gata. Noi am scris vreo 17 piese până în momentul acesta, dar urmează să mai facem, că ne place foarte tare să stăm împreună în studio.

E o energie fantastică, o energie creativă, o energie creativ-fantastică. Probabil că o să mai facem muzică. Întregul album va avea, nu știu încă, 12-15 piese”, a declarat el, în aprilie, pentru Click.ro.

Smiley, Alex Velea și Connect-R au anunțat oficial că își vor pune pe pauză carierele solo timp de un an, pentru a se dedica în întregime unui proiect muzical comun. Anunțul a fost făcut de Smiley în cadrul unui eveniment recent.