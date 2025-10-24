Antena Căutare
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din reclame. Ce sume câștigă solistul atunci când nu e pe scenă

Mihai Trăistariu a dezvăluit recent câți bani încasează din reclame și influencing.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 14:50 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 15:09
În afară de toate aceste surse de venit, Mihai Trăistariu a mai recunoscut că primește și multe oferte de la branduri. | Hepta & Antena 1

Pe lângă cariera sa de artist și garsonierele de pe litoral pe care o deține, Mihai Trăistariu mai are și alte surse de venit. De asemenea, artistul ține cursuri și la școala de muzică, acesta fiind un alt venit în plus pe care îl are.

Câți bani face Mihai Trăistariu din reclame

În afară de toate aceste surse de venit, Mihai Trăistariu a mai recunoscut că primește și multe oferte de la branduri și firme care vor să îl plătească pentru reclame. Pentru a le promova produsele sau serviciile pe rețelele sociale, Mihai Trăistariu le cere bani frumoși.

„Am făcut reclamă și la o pudră de păr, îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră, era și un video. Am promovat și produse cosmetice pentru bărbați, pentru 1.000 de euro. Prin 2015 am primit de la o firmă suma de 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați, ca să le promovez produsele pe conturile mele sociale.

Iar în 2007 am făcut reclamă în Grecia, la o firmă de haine. Pe atunci eram în vogă cu piesa „Tornero”. Le-am făcut o reclamă care a intrat în toate revistele lor”, spune el, exclusiv pentru Click.

Artistul a mai vorbit și despre reclamele pe care le face pentru anumite branduri, dar nu ajunge să fie plătit. Cu toate acestea, acele branduri oferă în schimbul reclamelor produse, servicii sau diverse alte avantaje.

„Noi artiștii mai facem însă și bartere, cam toți fac. Adică primești produsele la care faci reclamă, în loc de bani. Ca să fiu cinstit, vă spun că noi artiștii mai și mâncăm pe barter. Cei de la local refuză plata cinei și ne propun să le facem reclamă pe conturile sociale, cu o fotografie sau un filmuleț.

Dar, și marile staruri de la Hollywood procedează așa. Multe vedete din lumea asta mănâncă moca sau stau gratis la hotel. Îmi amintesc că am avut moca și 10 ședințe de masaj, dar și la acces gratuit la o sală de fitness. Noi, artiștii, care avem o anume cotă, suntem căutați de firme, ca să le promovăm”, a mai adăugat cântărețul.

Pentru concertele pe care le susține, Mihai Trăistariu a dezvăluit că și-a păstrat același onorariu încă din 2006.

„Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt, că e în România, Bulgaria sau în oricare altă țară. Aceștia sunt banii, e tarif fix, atât costă prezența mea pe scenă la evenimente.

Am acest onorariu, din 2006, de când am câștigat locul 4, la Eurovision, cu piesa „Tornero”. Cânt și muzică ușoară, și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora, la petreceri!”, mai spune celebrul cântăreț.

El a mai recunoscut că pe timpul verii reușește să câștige mai mult și datorită închirierii garsonierelor de pe litoral, dar și din muzică, reușind să primească vara 60.000 euro.

