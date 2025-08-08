Cum a fost păcălit Mihai Trăistariu de o turistă: „Schimbăm foaia”. Câți bani câștigă din turism și din concerte în această vară

Mihai Trăistariu a avut parte de o situație neașteptată pe litoral. Artistul a fost păcălit de către o turistă. Iată câți bani câștigă din concerte și turism în această vară.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mihai Trăistariu face bani frumoși din evenimentele pe care le are, dar și din cele șase apartamentele de la malul mării pe care le deține.

În plin sezon estival, artistul a scos la iveală că îi merge foarte bine afacere, dar și cariera muzicală. Se pare că acesta nu duce lipsă de clienți, iar invitațiile la concerte sunt numeroase în această perioadă.

Pentru că veștile bune vin întotdeauna și cu una rea, Mihai Trăistariu a decis să povestească despre experiența negativă pe care a avut-o cu o turistă care s-a cazat în una dintre locațiile sale de pe litoralul românesc.

Cum a fost păcălit Mihai Trăistariu de o turistă

Cântărețul a explicat că o femeia care se cazase în apartamentul său din Mamaia alături de familie nu i-a achitat sejurul. În urma acestei situații, Mihai Trăistariu a decis să impună reguli noi pentru turiști anul viitor.

„Cu turiștii sunt mereu aceleași probleme, cu pahare sparte, asta e, le trecem la consumabile, mai pleacă acasă cu câte un prosop în geantă, zic că l-au luat din greșeală. De-astea... Am luat însă și o țeapă mai mare, cu o familie, prin luna iunie.

Doamna mi-a tot promis că-mi va vira banii, dar nu a mai achitat niciodată, m-a blocat pe telefon, peste tot. Nu e o sumă extrem de mare, însă gestul contează. Dacă-mi pun mintea o găsesc, după fotografie, și o dau la Poliție.

S-a nimerit că eram atunci la Piatra-Neamț, nu la Mamaia, și am mers pe promisiuni. Însă, de anul viitor, schimbăm foaia. Le voi cere turiștilor să achite înainte toată suma integral în cont. Sunt mulți care se răzgândesc cu trei zile înainte și de unde să găsesc altă familie în loc în mijlocul lunii? Să găsească ei, nu să-mi facă mie pagubă!”, a povestit artistul, potrivit click.ro.

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din turism și concerte în această vară

Mihai Trăistariu nu a ezitat și a vorbit despre venitul pe care îl are din turism și concerte în această vară. Suma care va intra în buzunarul artistului la finalul sezonului estival nu este deloc mică.

„Vara câștig cel mai mult, din turism câștig 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului, la spectacole. Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia.

Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a dezvăluit artistul, conform sursei citate mai sus.