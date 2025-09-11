Mihai Trăistariu nu s-a sfiit să recunoască câți bani încasează și care sunt sursele lui de venit. Artistul încă se bucură de difuzarea piesei „Tornero” care l-a consacrat.

Mihai Trăistariu continuă să facă bani și în prezent în urma participării sale la Eurovision în 2006, atunci când a ajuns în finală cu piesa „Tornero”.

Melodia nu doar că l-a clasat pe locul 4 în concurs, ci i-a adus și sume uriașe în conturi, de-a lungul timpului continuând să fie difuzată în întreaga lume chiar și la 19 ani de la lansare.

Cât a încasat Mihai Trăistariu în ultimul an din drepturile de difuzare străinătate. De ce câștigă vara cei mai mulți bani

Artistul nu se bucură doar de succesul internațional pe care l-a simțit pe propria piele, ci și de faptul că și în prezent piesa lui se aude în cluburi și la posturi de radio în întreaga lume, făcând-l să se simtă mândru de tot ce a reușit să clădească până la vârsta de 48 de ani.

Într-un interviu acordat pentru Click!, acesta a mărturisit că încă reușește să încaseze bani din străinătate pentru difuzarea piesei care l-a consacrat cu adevărat, însă că din țara noastră abia mai primește și 500 de lei.

„Să zic că mi-au venit, în ultimul an, cam 3 - 4 000 de euro, din drepturile de difuzare, din străinătate. Însă, din România, mai mult de 100 de euro nu vin”, a spus el.

El a dezvăluit și faptul că nu câștigă nimic din YouTube, în comparație cu alți artiști care încasează lunar sume în valoare de zeci de mii de euro: „Eu nu câștig nimic. N-am reușit să-mi monetizez niciun cont. Pentru că peste tot postez cover-uri, adică melodii străine cântate de mine. Și, fiind piese cu drepturi de autor, îmi penalizează contul neluând niciun leu”.

Totuși, el mai are și alte surse de venit, oferind spre închiriere mai multe apartamente situate pe litoral, în special în perioada sezonului estival, dar și susținând concerte pe tot parcursul anului în toată țara.

„Vara câștig cel mai mult, din turism fac 30 000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30 000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1 500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului la spectacole.

Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5-6 000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a mai menționat artistul potrivit sursei citate anterior.

