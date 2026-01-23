Antena Căutare
Câți bani scoate din buzunar Anca Țurcașiu pentru a sta două luni în Thailanda. Cum arată în costum de baie la 55 de ani

Câți bani scoate din buzunar Anca Țurcașiu pentru a sta două luni în Thailanda. Cum arată în costum de baie la 55 de ani

Anca Țurcașiu a scos la iveală bugetul pe care l-a alocat vacanței de două luni în Thailanda. Actrița și iubitul ei, Călin Șerban, au plecat într-o destinație exotică unde se bucură de temperaturile ridicate și peisajele spectaculoase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 13:35 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 14:45
Anca Țurcașiu a scos la iveală bugetul pe care l-a alocat vacanței de două luni în Thailanda

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, Anca Țurcașiu preferă să îți țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea. Recent, actrița a anunțat pe toată lumea că a plecat într-o vacanță lungă alături de partenerul ei.

Vedeta și iubitul său, Călin Șerban, au hotărât să scape de temperaturile scăzute din țară pentru o perioadă de două luni. Cei doi au ales să se bucure de activitățile și frumusețea Thailandei cât mai mult timp.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, Anca Țurcașiu nu a uitat să publice imagini din superba destinație. Se pare că actrița savurează din plin fiecare moment petrecut departe de România.

Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda

De curând, Anca Țurcașiu a oferit detalii neștiute despre traiul din Thailanda. Mai mult, vedeta a evidențiat faptul că nu scoate o sumă prea mare din buzunar pentru o astfel de vacanță.

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să „fentăm" două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici. Noi alegem cazări care costă 100 lei pe noapte de persoană (cu strict necesar de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă), iar mâncarea, două mese pe zi, consistente, nu costă mai mult de 60 de lei pe zi.

Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, ne costă poate 200 de lei pe zi, cu totul, și cam 6.000 lei pe lună. Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort. Se poate și mult mai ieftin, decât trăim noi, alegând cazări pe termen lung, cu maxim 400 euro pe lună. Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem ca s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi!”, a dezvăluit actrița, potrivit click.ro.

Cum se menține în formă Anca Țurcașiu, în Thailanda. Cât de bine arată în costum de baie la 55 de ani

Anca Țurcașiu nu a renunțat la stilul de viață sănătos nici în Thailanda. Actrița face sport cât de mult poate.

„Mi-am propus un program de 30, 40 de minute, în fiecare zi, fără să mă forțez, fără să exagerez. Alternez grupele musculare și lucrez doar cu greutatea corpului. Astfel încât să rămân în formă. Ca să nu mai spun că am găsit și locul perfect pentru asta...Spectacolul apusului, mereu altfel, face ca totul să pară mai ușor”, a mai punctat ea pe rețelele sociale.

De asemenea, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu silueta de invidiat pe care o are la 55 de ani. Aceasta s-a lăsat pozată în costum de baie pe plajele din Thailanda, iar pozele au strâns o mulțime de like-uri.

Colaj cu Anca Țurcașiu în două ipostaze diferite
