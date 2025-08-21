Anca Țurcașiu a răbufnit din cauza hackerilor care s-au folosit de imaginea ei. Ce semnal de alarmă a tras și cine s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare.

Anca Țurcașiu, una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară, a devenit victima unor hackeri online care i-au folosit imaginea și vocea pentru a promova anumite produse fără acordul ei.

Actrița a răbufnit din cauza situației și a tras un semnal de alarmă în rândul internauților care ar putea să pice în capcana hoților.

Anca Țurcașiu, ținta sigură a hackerilor. Cum i-a fost folosită imaginea și ce vedetă s-a regăsit într-o situație similară

În această dimineață, în cadrul Știrilor Antena Stars, Anca Țurcașiu nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume, fiind extrem de revoltată din cauza escrocheriilor din online care se înmulțesc de la o zi la alta și care le vizează în special pe vedetele din showbiz-ul românesc

„Se pare că fraudele acestea există din ce în ce mai mult la toate persoanele publice. Nu știu ce măsură s-ar pute lua, pentru cei care se pricep să gestioneze lucrurile de genul acesta ar trebui să ia măsuri pentru că este foarte frustrant. Așa din afară pare wow, dar dacă tu ești persoana aceea implicată, nu ți se mai pare așa, este ca un fel de violare a persoanei tale, ca și cum te clonează cineva și îți bagă în gură diferite vorbe care nu sunt ale tale, este extrem de neplăcut (...). Trăim într-un secol, într-un moment în care iată ce se întâmplă.

„Nu știu ce măsuri se pot lua în acest sens. Cineva care se pricepe să ne dea detalii și informații să ne ajute, cum putem să rezolvam această situație. Dacă e cineva în măsură, ar fi bine să o facă. Și să ia măsuri în acest sens”, a declarat Anca Țurcașiu.

Misha, fosta soție a lui Connect-R, a fost și ea ținta hackerilor online

Artista a tras un semnal de alarmă în mediul online după ce a fost înștiințată cu privire la faptul că o aplicație s-a folosit de fotografiile ei pentru o reclamă. Se pare că imaginile erau din galeria telefonului, iar ea nu ar fi știut acest lucru, îndemnându-i pe cei care o urmăresc să acorde mai multă atenție permisiunilor pe care bifează atunci când folosesc rețelele sociale.

„Schimbați setările telefonului. Dacă ați dat acceptul, Meta vă poate folosi pozele din galeria telefonului. Așa m-am trezit că fac reclamă la o aplicație fără să știu! Mi-au folosit poza fără acceptul meu și fără să fiu întrebată. Aveți grijă”, a scris aceasta pe Instagram, încercând să îi țină pe alții departe de escrocheriile de pe internet.

