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Cum arată tatăl Irinei Fodor. Prezentatoarea Asia Express, imagini rare în curtea casei părinților

Prezentatoarea Irina Fodor a publicat pe rețelele sociale imagini cu tatăl ei, alături de un mesaj profund și emoționant despre cât de recunoascătoare este pentru un așa părinte. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 11:09 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 12:07
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Prezentatoarea Asia Express, imagini rare în curtea casei părinților | Antena 1
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În vârstă de 37 de ani, buzoianca Irina Fodor se bucură de fiecare întâlnire cu părinții ei pe care a învățat să-i prețuiască din ce în ce mai mult. De ziua tatălui ei, Irina Fodor a publicat două fotografii cu ei, realizate în curtea casei.

Prezentatoarea Asia Express și-a amintit de perioada adolescenței, când ca orice tânăr care se redescoperă are tendința de a se îndepărta de părinți, iar cu trecerea timpului realizează cât de importanți.

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Irina Fodor, imagini rare cu tatăl ei: „Un om drept, corect, pe care te poți sprijini”

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Prezentatoarea a amintit și de fiica sa, Diana, care este la vârsta adolescenței și care, așa cum a făcut și ea: „dărâmă soclul pe care au ridicat statuia părinților”

„La un moment dat în viață, copiii iau barosul și se apucă de dărâmat soclul pe care au ridicat statuia părinților. De obicei, prin adolescență. Ar trebui să știu. Eu am făcut-o de atâtea ori.

O simt acum pe pielea mea, când o văd pe Diana umblând cu dalta în mână aproape în fiecare zi. Și sunt împăcată cu asta. Pentru că și eu am reconstruit statuia părinților mei de zeci de ori: câteodată cu nervi, altădată cu lacrimi, dar de cele mai multe ori cu bucurie.

Și, de fiecare dată când am ridicat privirea spre noua lor imagine, am făcut-o cu și mai multă admirație”, a scris Irina Fodor pe rețelele sociale.

Irina Fodor l-a descris pe domnul Stan ca fiind un om drept, corect, cu coloană vertebrală, pe care se poate sprijini.

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„Un om puternic, dar cu atâta blândețe ascunsă sub armura lui. Omul la care alerg și acum când mă doare ceva. Omul care încearcă să găsească soluții pentru orice idee, grijă sau problemă îmi trece prin cap. La mulți ani, tati! Să ne trăiești mulți ani sănătos, fericit, cu energie, chef de viață și cu aceeași putere de a fi sprijin pentru toți cei care te iubesc. Eu sunt una dintre cele mai norocoase fiice din lume că te am. Cealaltă e sor-mea”, a scris Irina Fodor în dreptul fotografiilor realizate în curtea casei părintești.

Irina Fodor, Asia Express
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