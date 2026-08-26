Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară

Marcela Fota a vorbit despre bunurile cu care a rămas după ce soțul ei a murit.

Marcela Fota a trecut printr-un moment cumplit în urmă cu aproximativ șase ani, atunci când soțul ei a murit. De curând, cântăreața de muzică populară a vorbit despre averea cu care a rămas după decesul acestuia.

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Cu ce bunuri a rămas Marcela Fota după moartea soțului ei

Marcela Fota a mărturisit că, după decesul soțului ei, a rămas cu o hală industrială și mai multe terenuri. Ea a precizat că, deși a primit mai multe oferte pentru a vinde o parte din proprietăți, nu a acceptat, pentru că își dorește ca totul să îi rămână fiului ei și să dezvolte un cartier, potrivit Revista Viva.

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Cântăreața de muzică populară a decis să investească în ideea regretatului ei soț și a construit încă două hale care, în prezent, îi aduc venituri din chirii. De asemenea, Marcela Fota a precizat că aceasta este și sursa de venit cea mai consistentă.

„Am moștenit o avere foarte importantă de pe urma soțului meu, dar de care va beneficia băiatul nostru. Averea constă în niște terenuri destul de multe și o hală industrială. După care eu am construit încă două hale, aici avem niște chirii. Să știe toată lumea că sunt la ANAF trecute toate. Și niște terenuri pentru care am avut o ofertă foarte bună, dar pe viitor îmi doresc ca David să dezvolte un cartier. Am avut o ofertă foarte bună financiar, dar am refuzat să-l dau, pentru că vreau ce a rămas de la tatăl lui să beneficieze David.

Eu sunt ok cu munca mea, cu aceste chirii pe care le luăm din aceste bunuri. Stăm cu picioarele pe bine. Nu pot să spun că suntem extrem de bogați, dar la nivelul nostru suntem ok. Nouă cel mai bine ne este din chiriile pe care le avem”, a povestit Marcela Fota, în cadrul unei emisiuni online, citată de sursa menționată mai sus.

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Soțul Marcelei Fota a murit în urma unui infarct

Soțul Marcelei Fota, Minel Păpădopol, a murit în anul 2020, în a doua zi de Crăciun, după ce a suferit un infarct în timp ce se afla într-o instituție. Vestea tragică a reprezentat un adevărat șoc pentru cântăreață și fiul lor.

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Decesul s-a produs la scurt timp după ce cei doi parteneri s-au căsătorit în anul 2019. Ei au făcut nunta după o relație de 13 ani, potrivit Revista Viva.