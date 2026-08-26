Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară

Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară

Marcela Fota a vorbit despre bunurile cu care a rămas după ce soțul ei a murit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 10:49 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 11:18
Galerie
Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară | Captură Instagram/Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marcela Fota a trecut printr-un moment cumplit în urmă cu aproximativ șase ani, atunci când soțul ei a murit. De curând, cântăreața de muzică populară a vorbit despre averea cu care a rămas după decesul acestuia.

Citește și: Prin ce a trecut Marcela Fota după moartea soțului ei. Durerea profundă ascunsă de cântăreața de muzică populară

Cu ce bunuri a rămas Marcela Fota după moartea soțului ei

Marcela Fota a mărturisit că, după decesul soțului ei, a rămas cu o hală industrială și mai multe terenuri. Ea a precizat că, deși a primit mai multe oferte pentru a vinde o parte din proprietăți, nu a acceptat, pentru că își dorește ca totul să îi rămână fiului ei și să dezvolte un cartier, potrivit Revista Viva.

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața de muzică populară a decis să investească în ideea regretatului ei soț și a construit încă două hale care, în prezent, îi aduc venituri din chirii. De asemenea, Marcela Fota a precizat că aceasta este și sursa de venit cea mai consistentă.

„Am moștenit o avere foarte importantă de pe urma soțului meu, dar de care va beneficia băiatul nostru. Averea constă în niște terenuri destul de multe și o hală industrială. După care eu am construit încă două hale, aici avem niște chirii. Să știe toată lumea că sunt la ANAF trecute toate. Și niște terenuri pentru care am avut o ofertă foarte bună, dar pe viitor îmi doresc ca David să dezvolte un cartier. Am avut o ofertă foarte bună financiar, dar am refuzat să-l dau, pentru că vreau ce a rămas de la tatăl lui să beneficieze David.

Eu sunt ok cu munca mea, cu aceste chirii pe care le luăm din aceste bunuri. Stăm cu picioarele pe bine. Nu pot să spun că suntem extrem de bogați, dar la nivelul nostru suntem ok. Nouă cel mai bine ne este din chiriile pe care le avem”, a povestit Marcela Fota, în cadrul unei emisiuni online, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Marcela Fota, imagine rară alături de fiul său și al regretatului Minel Păpăroiu. Cât de mult a crescut David

Soțul Marcelei Fota a murit în urma unui infarct

Soțul Marcelei Fota, Minel Păpădopol, a murit în anul 2020, în a doua zi de Crăciun, după ce a suferit un infarct în timp ce se afla într-o instituție. Vestea tragică a reprezentat un adevărat șoc pentru cântăreață și fiul lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară

Decesul s-a produs la scurt timp după ce cei doi parteneri s-au căsătorit în anul 2019. Ei au făcut nunta după o relație de 13 ani, potrivit Revista Viva.

Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces... Cabiria Morgenstern a apelat la o schimbare de look majoră și s-a ras în cap. Cum arată acum fiica Maiei Morgenstern...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express
Observatornews.ro Satul în care mai trăieşte un singur bătrân. Refuză să plece la oraş şi îşi face cumpărăturile o dată pe lună Satul în care mai trăieşte un singur bătrân. Refuză să plece la oraş şi îşi face cumpărăturile o dată pe lună
Antena 3 Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar
SpyNews Roxana Blenche a povestit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme: „Aveam o vârstă metabolică de 68 de ani” Roxana Blenche a povestit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme: „Aveam o vârstă metabolică de 68 de ani”
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?”
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită:... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026
Cât câștigă un șofer de Uber sau Bolt în România, în 2026 Jurnalul
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat
Corsetul nu mai e doar pentru seară: 5 ținute ultra-fashion care îl fac surprinzător de ușor de purtat Kudika
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică
Bolile care se pot moșteni de la mamă la fiică Redactia.ro
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte.
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x