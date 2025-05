Ce avere au David şi Victoria Beckham. Perechea a urcat 24 de locuri în lista anuală a bogaților englezi

Averea astronomică a familiei Beckham a fost dezvăluită odată cu publicarea celebrei liste anuale „Rich List” realizată de Sunday Times, care prezintă cele mai bogate vedete ale anului 2025.

David și Victoria Beckham au apărut pentru prima dată în acest clasament în 2002, cu o avere estimată atunci la 35 de milioane de lire sterline.

Ce avere au David şi Victoria Beckham

Lista a fost publicată vineri și face parte dintr-o ediție specială de 76 de pagini a revistei de duminică, prezentând averile celor mai bogați 350 de indivizi și familii din Marea Britanie.

Deși cuplul de top format din Victoria și David Beckham traversează o perioadă dificilă din cauza conflictului tensionat cu fiul lor cel mare, Brooklyn, și soția acestuia, Nicola Peltz, echilibrul din conturile lor bancare le oferă, fără îndoială, motive de bucurie.

Averea totală a celor doi este estimată acum la impresionanta sumă de 500 de milioane de lire sterline, înregistrând o creștere semnificativă față de anul trecut.

Fostul fotbalist, în vârstă de 50 de ani, și soția sa, fostă membră Spice Girls devenită creatoare de modă, în vârstă de 51 de ani, și-au sporit averea cu nu mai puțin de 45 de milioane de lire între 2024 și 2025. Cei doi ocupă acum locul 273 din 350 în clasament, urcând 24 de poziții față de anul trecut.

Soții Beckham generează venituri considerabile chiar și după retragerea din fotbal și muzică

Cei doi și-au clădit averea în timp prin carierele lor de succes, continuând să câștige sume impresionante și după retragerea din fotbal și muzică.

David a fost imaginea unor branduri și campanii publicitare de renume, colaborând cu nume mari precum Adidas, BOSS, Haig, Armani și Maserati, pe lângă propriile sale mărci. El continuă să fie o prezență importantă în lumea fotbalului, fiind unul dintre coproprietarii clubului Inter Miami.

În același timp, brandul de modă care îi poartă numele Victoriei cunoaște o ascensiune constantă, hainele sale fiind purtate de vedete precum Eva Longoria, Kim Kardashian și Gwyneth Paltrow.

Averea familiei Beckham se află puțin în urma celei a regelui Charles, care este estimată la 640 de milioane de lire sterline. Monarhul are cu 140 de milioane de lire mai mult decât celebrul cuplu, iar fostul căpitan al naționalei Angliei rămâne cea mai bogată vedetă sportivă din Marea Britanie.

Ce alte nume celebre se regăsesc pe lista celor mai bogați oameni din lume

Alte nume celebre, precum Sir Elton John, Andrew Lloyd Webber și Sir Lewis Hamilton, figurează și ele în clasamentul anual al celor mai bogați 350 de indivizi și familii din Regatul Unit.

Totuși, numărul miliardarilor a scăzut la 156 în acest an, față de 165 în 2024 – cea mai accentuată scădere din istoria de 37 de ani a listei „Rich List” publicate de The Sunday Times.

„Numărul miliardarilor este în scădere, iar averea cumulată a celor care apar în cercetarea noastră este, de asemenea, în declin”, a declarat Robert Watts, realizatorul clasamentului „Rich List”, conform Daily Mail.

„Observăm, totodată, că tot mai puțini dintre super-bogații lumii aleg să se stabilească în Regatul Unit”.

Într-o altă secțiune a clasamentului, cântăreața pop Dua Lipa se remarcă drept cea mai tânără persoană inclusă în ediția din acest an a listei „40 Under 40” realizată de The Sunday Times.

Interpreta hitului „Dance The Night”, în vârstă de 29 de ani, câștigătoare a mai multor premii Brit și a trei premii Grammy, ocupă locul 34, cu o avere estimată la 115 milioane de lire sterline.