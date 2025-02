Bianca Drăgușanu a împărtășit cu internauții care este dieta la care apelează atunci când vrea să slăbească într-un timp record. Iată ce mânâncă într-o zi de regim alimentar și care este cea mai importantă regulă!

Bianca Drăgușanu a fost dintotdeauna o inspirație pentru femeile din România, mai ales pentru cele care își doresc cu adevărat să ajungă la cea mai bună versiune a lor.

Pentru că vedeta de televiziune a împărtășit întotdeauna cu fanii ei secrete de frumusețe, aceasta le-a vorbit și despre dieta care o ajută ori de câte ori are nevoie să scape de câteva kilograme în plus.

Citește și: Bianca Drăgușanu a făcut turul locuinței sale de lux. Cum arată casa și când are de gând să treacă la nivelul următor | VIDEO

Iată ce este dieta colibri și cum o ajută pe frumoasa blondină să se mențină într-o formă de invidiat!

Articolul continuă după reclamă

Ce este dieta colibri. Bianca Drăgușanu o folosește pentru a-și menține în formă silueta

Bianca Drăgușanu apelează la ajutorul medicilor ori de câte ori simte nevoia, iar pentru că și-a dorit să slăbească câteva kilograme în plus, aceasta a cerut sfatul unui medic nutriționist pentru alcătuirea unui regim alimentar personalizat care să îi îndeplinească toate cerințele.

Astfel, frumoasa blondină reușește acum să dea jos rapid câte trei kilograme fără să depună prea mult efort și fără să renunțe prea mult la alimentele sale preferate.

În urmă cu doar câteva luni, Bianca Drăgușanu povestea că atunci când se răsfață și mănâncă tot ce îi poftește inima are tendința de a acumula câteva kilograme în plus. Cu toate acestea, ea nu își face griji pentru că știe mereu ce are de făcut.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă” a declarat aceasta în urmă cu doar câteva luni pe pagina sa de Instagram, potrivit unica.ro.

Citește și: Cum arată Daniela Gyorfi la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit secretele unei siluete de vis: „Marele meu truc este...”

Dieta colibri se bazează pe o alimentanție sănătoasă prin care cel care o ține se poate bucura de o stare de sănătate mai bună, obținându-și nutrienții optimi foarte simplu.

Potrivit regimului, în fiecare zi înainte de fiecare masă trebuie băut un pahar cu apă pentru a reduce senzația de foame

Iată cum arată zilele de dietă pentru Bianca Drăgușanu:

Micul dejun al Biancăi Drăgușanu

un pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă

omletă făcută din 2 ouă și 60 de grame de ciuperci

Gustare

200 de grame de kivi cu 50 de grame de nuci

Prânz

un pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă

40 de grame de hrișcă și 150 de grame de salată

Gustare

un măr verde

Cina

un pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă

150 de grame de carne de vită și 150 de grame de salată caldă de legume

Citește și: Ce dietă a urmat Roxana Vancea pentru a slăbi și a avea silueta suplă pe care o are astăzi. Care e secretul ei