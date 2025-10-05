Ce mai face și cu ce se ocupă astăzi Simona Amânar, gimnasta care a dat numele unei sărituri celebre. Așa arată acum

Antena Căutare
Simona Amânar, una dintre cele mai mari gimnaste pe care le-a avut România, s-a retras de mulți ani din lumina reflectoarelor și din competițiile de nivel înalt.

Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 12:30 | Actualizat Sambata, 04 Octombrie 2025, 12:56
Simona Amânar a lăsat o moștenire de necontestat în gimnastică

Puțini mai știu însă ce drum a ales după cariera sportivă și ce face astăzi, la 45 de ani.

Cu ce se ocupă Simona Amânar la 45 de ani

Campioana olimpică originară din Constanța a rămas în istoria gimnasticii prin săritura dificilă care îi poartă numele, însă viața ei de acum arată diferit.

Fosta gimnastă Simona Amânar, care a lăsat o moștenire de necontestat în gimnastică, a adus acasă, de-a lungul carierei, numeroase medalii și trofee, devenind un simbol al performanței pentru sportul românesc. De asemenea, a rămas un nume de referință în istoria gimnasticii și la nivel internațional.

Deși s-a retras din activitatea sportivă, amprenta ei va rămâne pentru totdeauna. Simona Amânar este cunoscută în întreaga lume pentru săritura spectaculoasă și extrem de dificilă care îi poartă numele, un element care rămâne și astăzi un standard de excelență în gimnastică.

Săritura care îi poartă numele presupune o rotație de 900 de grade și a fost executată pentru prima dată de Simona la Jocurile Olimpice de la Sydney, în anul 2000.

Ulterior, ea și-a dedicat studiile academice acestui subiect, susținând chiar o teză de doctorat în care a analizat modalități de perfecționare a execuției. Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, săritura „Amânar” a fost realizată corect, până în prezent, de doar 15 gimnaste din întreaga lume.

Fosta sportivă locuiește în Timișoara, alături de soțul ei

Astăzi, Simona Amânar trăiește în Timișoara, alături de soțul ei, Cosmin Tabără, și de cei trei copii ai lor. După retragerea din sport, a ales o viață mai liniștită, departe de lumina reflectoarelor. Deși are conturi pe Facebook și Instagram, nu este foarte prezentă pe rețelele sociale.

Chiar dacă s-a retras din gimnastică, Simona nu a părăsit complet lumea sportului. Timp de câțiva ani a fost asistent universitar la Facultatea de Sport a Universității de Vest din Timișoara, iar mai târziu a ocupat funcția de vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică.

A apărut o vreme pe micile ecrane, ca prezentator de știri sportive, iar mai târziu a fost parte din Comisia de Etică a Comitetului Olimpic Român. Una dintre cele mai importante realizări ale sale este că a devenit arbitru internațional de gimnastică, rol care i-a permis să rămână aproape de sportul ce i-a definit viața.

În același timp, fosta sportivă s-a dedicat complet vieții de familie. A ales să fie prezentă alături de cei trei copii ai săi, cărora le-a oferit atenție și sprijin în educație și în pasiunea lor pentru sport. Urmând exemplul mamei, cei mici practică scrima, schiul și înotul, conform Fanatik.ro.

Cum s-au cunoscut Simona și soțul ei

Într-un interviu pentru revista Viva, Simona Amânar a povestit cum și-a întâlnit soțul, pe Cosmin Tabără. Cei doi s-au cunoscut la nunta altei mari gimnaste, Lavinia Miloșovici.

Cosmin, fiul politicianului Valeriu Tabără, nu i-a cucerit inima pe loc. Nu a fost dragoste la prima vedere, dar au păstrat legătura, iar cu timpul s-au apropiat și au hotărât să formeze un cuplu.

„Ne-am cunoscut la nunta Laviniei Miloșovici, unde părinții lui Cosmin erau nași, iar noi am condus-o pe Lavinia la altar. Nu a fost o dragoste la prima vedere, eu încă eram gimnastă, urma Sydney.

Am păstrat legătura, iar bunul-simț, respectul, încrederea ne-au apropiat mult și am ajuns, ulterior, să construim această familie. Avem trei copii minunați. Sigur că viața se schimbă, dar căsătoria nu a însemnat blocaje între noi, în munca fiecăruia.

Gândiți-vă că am fost 12 ani vicepreședinte la FRG, acum sunt membră în comitetul executiv al Comitetului Olimpic și director AOR. El, în politică. Ne-am susținut unul pe altul și am avut grijă de copii.

Am fost și suntem doi oameni serioși, cu plusurile și minusurile pe care ni le apreciem și ni le acceptăm”, a declarat Simona Amânar.

