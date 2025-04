Ce mai face și cum arată acum actorul David Faustino din serialul "Familia Bundy". Aparție rară în public alături de soția lui

David Faustino este cunoscut în întreaga lume datorită rolului său iconic ca Bud Bundy în sitcomul american "Married with Children" (Căsătorit cu copii), care a rulat între 1987 și 1997. Actorul, născut pe 3 martie 1974 în Los Angeles, California, a crescut în mijlocul industriei de divertisment, debutând pe micile ecrane încă din copilărie.

Cum arată acum David Faustino la vârsta de 51 ani

În serialul "Married with Children", David Faustino îl interpretează pe Bud, fiul cel mic al familiei Bundy – un adolescent sarcastic, frustrat din punct de vedere romantic, dar mereu ingenios în planurile sale de a cuceri femei.

Personajul său a devenit rapid unul dintre cele mai comice elemente ale serialului, aducându-i lui Faustino o bază solidă de fani. Serialul, recunoscut pentru umorul său ireverențios și stilul nonconformist, a devenit un fenomen cultural, iar Bud Bundy a rămas unul dintre cele mai memorabile personaje dintr-un serial de comedie.

După încheierea serialului în 1997, Faustino a continuat să lucreze în industrie, deși nu a mai avut un rol la fel de proeminent ca cel al lui Bud. A apărut în mai multe seriale TV și filme, în special în roluri secundare.

Printre aparițiile notabile se numără episoade în "Entourage", "One on One", "Star-ving" (un serial web semi-autobiografic lansat în 2009), dar și diverse apariții în emisiuni de tip reality show sau comedii animate.

Pe lângă actorie, Faustino s-a implicat și în industria muzicală. În anii ’90, a încercat să-și construiască o carieră în hip-hop sub numele de "Lil’ Gweed", o aventură artistică ce a stârnit atât interes, cât și amuzament în rândul fanilor.

De-a lungul anilor, Faustino a menținut relații strânse cu foștii colegi din serialul "Married with Children", apărând împreună la diverse reuniuni sau proiecte speciale. Actorul a rămas apropiat de Ed O’Neill (Al Bundy), Christina Applegate (Kelly) și Katey Sagal (Peggy), arătând mereu o atitudine pozitivă față de perioada în care făceau parte din unul dintre cele mai iconice sitcomuri americane.

În prezent, David Faustino continuă să lucreze ca actor de voce (a fost vocea lui Mako în "The Legend of Korra") și se implică în diverse proiecte independente de film și televiziune. De asemenea, participă la convenții dedicate fanilor serialelor clasice și menține o prezență activă pe rețelele de socializare, unde își împărtășește proiectele și momente din viața de zi cu zi.

Deși nu a mai avut un rol major de televiziune după Bud Bundy, David Faustino rămâne o figură emblematică a televiziunii anilor ’90 și un exemplu de actor care a știut să se reinventeze într-un mod discret, dar constant.

Recent, actorul a fost surprins de paparazzi pe străzile din Los Angeles, împreună cu soția lui. David Faustino s-a căsătorit cu Andrea Elmer în 2004. Noile fotografii apărute cu ei îi arată în ținute relaxate, la plimbare cu câinele.

