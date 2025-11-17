Antena Căutare
Ce mai face și cum arată acum Jennifer Dumitrașcu, actrița din rolul Carinei în serialul "Îngerașii". Cu ce se ocupă

Ce mai face și cum arată acum Jennifer Dumitrașcu, actrița din rolul Karinei în serialul "Îngerașii". Cu ce se ocupă

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 07:00
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 12:46

Jennifer Dumitrașcu a devenit cunoscută pentru rolul adorabil al Carinei în serialul Îngerașii, acolo unde a impresionat publicul cu gingășia și inocența ei.

Jennifer Dumitrașcu s-a aflat în lumina reflectoarelor încă de pe vremea când era doar un copil. Pentru ea, experiența din acel serial a fost una care a jucat un rol extrem de important în alegerea carierei sale.

„Eu așa am învățat să citesc. Eu nu am făcut grădiniță în perioada aia. A fost o copilărie atipică pentru mine. Ei îmi citeau scenariile și m-am trezit la un moment dat că știu să citesc”, a povestit în urmă cu 2 ani Jennifer Dumitrașcu pentru Viva.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Jennifer Dumitrașcu

Devenită cunoscută pentru interpretarea personajului Carina din îndrăgitul serial „Îngerașii”, aceasta și-a continuat cariera în domeniul cinematografiei, jucând și în alte producții. Însă, în prezent, se pare că aceasta se ocupă și de muzică.

Astăzi o domnișoară superbă, de o frumusețe răpitoare, Jennifer este angajată la Teatrul Muzical Ambasadorii, unde își fructifică cele două mari pasiuni ale ei – muzica și actoria.

Acum, la 23 ani, Jennifer și-a urmat în continuare cariera de actriță. Jennifer face muzică, actorie și dans din copilărie și spune că nu știe cum ar putea arăta viața ei fără aceste mari pasiuni pe care le are.

Pentru ea, teatrul muzical este o oportunitate excelentă pentru a-și pune în practică abilitățile de actriță, dar și de cântăreață.

În 2021, Jennifer a lansat prima ei piesă, numită Numai tu, iar de atunci a continuat să se afirme și pe această ramură artistică.

„Este o piesă tare dragă mie, sper să vă placă, să vă regăsiți în ea și să vă bucurați de ea la fel de tare cum o fac și eu”, spunea tânăra, la scurt timp după apariția melodiei în mediul online.

De-a lungul timpului, Jennifer Dumitrașcu a mai apărut și în alte producții, precum: „Aniela”, „Pariu cu viața”, „O nouă viață”. De asemenea, ea ar fi dublat și multe voci ale personajelor din desenele animate, astfel: „În căutarea lui Dory”, „Cartea Junglei” sau „Întors pe dos”.

Jennifer este foarte prezentă pe rețelele de socializare acolo unde își promovează spectacolele de teatru în care joacă, dar unde menține și legătura cu fanii și le arată frânturi din rutina ei de zi cu zi.

