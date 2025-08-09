Antena Căutare
Ce moștenire le-a lăsat Steve Irwin copiilor săi, Robert și Bindi. Nimeni nu se aștepta: „Aveam datorii…”

A fost un luptător neobosit pentru viața sălbatică, care a uimit lumea cu pasiunea sa nemuritoare pentru conservarea naturii.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 21:30 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 14:42
Steve a murit pe 4 septembrie 2006 | Getty Images

Steve Irwin a devenit un nume cunoscut la nivel mondial datorită serialelor sale extrem de populare – „The Crocodile Hunter”, „Croc Files” și „The Crocodile Hunter Diaries”.

Ce moștenire le-a lăsat Steve Irwin copiilor săi

Irwin a jucat și în propriul său film de lungmetraj, „The Crocodile Hunter: Collision Course”, care s-a dovedit a fi un mare succes la box office. Deși debutul său pe marele ecran a primit recenzii mixte din partea criticilor, publicul a avut o reacție diferită – „Collision Course” a încasat 33,4 milioane de dolari, cu un buget de doar 12 milioane.

Dar, în ciuda succesului său, la momentul morții, Steve le-a lăsat soției sale, Terri (61 de ani), și copiilor, Robert (21 de ani) și Bindi (27 de ani), o moștenire surprinzător de modestă.

În locul unei averi considerabile, Steve le-a lăsat copiilor doar o poliță de asigurare de viață în valoare totală de 200.000 de dolari (98.000 de lire sterline). Deși cifra poate părea surprinzătoare, Steve și-a urmat convingerile și a reinvestit cea mai mare parte a veniturilor în Australia Zoo.

Este foarte probabil ca, într-o zi, Robert și Bindi să moștenească această emblematică rezervație de conservare din Queensland. Într-un interviu acordat publicației Australian Financial Review în 2024, văduva lui Steve, Terri, a dezvăluit că moartea lui i-a lăsat într-o situație financiară dificilă.

Citește și: Bindi Irwin, transportată de urgență la spital înainte de gala dedicată tatălui ei, „Vânătorul de Crocodili”. Cum se simte

Copiii lui Steve Irwin nu au stat bine cu banii: „Aveam datorii…”

Ea a declarat pentru publicație că Steve a reinvestit cea mai mare parte a banilor în eforturile de conservare și în menținerea în funcțiune a grădinii zoologice Australia Zoo.

„Totul a fost reinvestit în activitatea de conservare”, a spus Terri.

„Aveam datorii… iar asigurarea de viață a lui Irwin era de doar 200.000 de dolari, sumă care nu acoperea nici măcar jumătate din salariile pe o săptămână”.

Totuși, Terri a dezvăluit că ea și Steve puseseră la punct un plan de afaceri pe zece ani, înainte de moartea lui. De asemenea, ea a menționat că Steve, cunoscut ca „Vânătorul de crocodili” avea un testament „blindat”, care împiedica orice „rudă nebună, apărută de nicăieri”, să vină și să încerce să pună mâna pe tot.

Steve a murit pe 4 septembrie 2006, după ce a fost străpuns în piept de o coadă de pisică de mare cu vârful ascuțit, în timp ce filma în Marea Barieră de Corali alături de Philippe Cousteau Jr.

O ceremonie funerară privată a avut loc pe 9 septembrie, iar Steve a fost înmormântat în aceeași zi, în cadrul unei slujbe restrânse, la Australia Zoo.

O slujbă comemorativă publică s-a ținut pe 30 septembrie, în Crocoseum-ul de 5.500 de locuri al grădinii zoologice, și a fost transmisă în direct, fiind urmărită de un public estimat la peste 300 de milioane de persoane.

Vorbind despre tatăl său, în luna iunie, în cadrul emisiunii „Scott Mills Breakfast Show” de la BBC Radio 2, Robert s-a emoționat vizibil atunci când a ascultat un fragment uitat cu Steve, în care acesta își exprima visele legate de el și de sora lui, Bindi.

Fragmentul începea cu Steve întrebându-se: „Există ceva pe lume care m-ar face să renunț la ceea ce fac acum?”.

„Da. Da, există”, a răspuns el, potrivit Daily Mail. „Când copiii mei vor putea să preia mingea – pe care eu o numesc conservarea vieții sălbatice – și să o ducă mai departe”.

Steve Irwin alături de soția lui, ținând un șarpe în mână
Steve Irwin ținând un pui de crocodil în mână
Steve Irwin alături de soția lui și cei doi copii ai lor

Vocea lui Steve a început să tremure de emoție în timp ce mărturisea că nimic nu l-ar face mai mândru decât să-i vadă pe Robert și Bindi ducând mai departe această misiune.

