Puțini știu. Ce notă a luat Pescobar la BAC și ce studii are, de fapt: „Am stat bine în ghete!”

Patronul de la „Taverna Racilor” a vorbit deschis, pe rețelele de socializare, despre rezultatele din liceu și parcursul său educațional. Iată ce a povestit recent afaceristul!

Anul acesta, Pescobar îi răsplătește cu câte 200 de euro pe cei 24 de absolvenți care au obținut media 10 la Bacalaureat.

Ce notă a luat Pescobar la BAC și ce studii are

Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, a dezvăluit ce note a obținut la examenul de Bacalaureat. Antreprenorul, care susține performanța în educație, și-a respectat și în acest an promisiunea de a-i recompensa financiar pe tinerii care au luat 10 la examen.

Pescobar și-a surprins urmăritorii prin sinceritatea cu care a răspuns la o întrebare din online: ce notă a luat la BAC. Deși unii s-ar fi așteptat să evite subiectul, afaceristul a fost sincer și a dezvăluit că a obținut media 8,98 – aceeași notă pe care a avut-o și la examenul de Capacitate, la finalul clasei a VIII-a.

„La Bac am luat cât am luat și la Capacitate, adică 8,98. Am stat bine în ghete! După Capacitate, am intrat la Aeronautică, la Henri Coandă, primul în liceu!”, a dezvăluit patronul de la „Taverna Racilor” pe contul său de Instagram.

Afaceristul a devenit un susținător activ al elevilor performanți

În urmă cu doar câteva zile, Pescobar le-a transmis un mesaj elevilor care se pregătesc de Bacalaureat, încurajându-i să învețe serios pentru a obține note maxime.

Paul Nicolau a anunțat că, la fel ca în anii trecuți, îi va premia cu câte 200 de euro pe cei care reușesc să obțină media 10 la examenul maturității.

„Pentru toți cei ce vor lua 10 la Bac pe linie eu pregătesc 200 de euro pentru fiecare. Dacă Selly vă dă intrare gratuită la Beach, please!, eu vă dau bani de buzunar. 200 de euro pentru toți copiii ce vor fi absolvenți cu 10 pe linie la Bac. Treci și învață că te așteaptă 200 și o intrarea la Beach, please!”, a anunțat el pe TikTok.

Bilete gratis la Beach, please! Pentru elevii cu 10 în BAC

Festivalul de muzică Beach, Please! a lansat o inițiativă care încurajează performanța în educație. Elevii care obțin media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2025, vor primi acces gratuit la festival, ca o formă de recunoaștere a efortului lor.

În plus, elevii care au deja bilet la Beach, Please! și obțin media 10 la Bacalaureat vor fi răsplătiți cu un upgrade în zona Golden Circle, aflată chiar în fața scenei principale, pentru o experiență premium. Campania, derulată sub mesajul „Ai 10 la bac? Ai bilet la Beach, Please!”, își propune să transforme succesul școlar într-un motiv de sărbătoare, oferind acces la unul dintre cele mai mari festivaluri muzicale din Europa.

„Știm că în spatele unui 10 la BAC stau sute de ore de muncă, ambiție și renunțări. Vrem ca acești tineri să simtă că reușita lor contează – nu doar în ochii profesorilor sau ai părinților, ci și în comunitatea culturală și creativă care definește generația lor.

Suntem o generație deseori judecată greșit. În realitate, tinerii de azi știu ce vor, muncesc pentru visurile lor și își asumă responsabilitatea pentru alegerile pe care le fac. Beach, Please! este despre ei – un loc în care se pot exprima liber, în siguranță și cu încredere”, a spus Selly, co-fondator Beach, Please!, conform Viva.ro.