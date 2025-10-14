De ce evită soțul Marei Bănică aparițiile publice. Cum a reușit să o cucerească pe jurnalistă: „Eu îi respect decizia”

Mara Bănică a dezvăluit motivul pentru care soțul ei evită aparițiile publice. De asemenea, jurnalista a vorbit și despre cum a reușit să o cucerească acesta.

Mara Bănică, fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Eroilor, este destul de discretă când vine vorba de viața personală. Jurnalista preferă să își țină soțul și cei doi copii departe de luminile reflectoarelor.

Deși este o figură celebră în showbiz-ul românesc, mulți s-au întrebat cine este bărbatul care a reușit să o cucerească. Un lucru este cert, Mara Bănică este foarte rezervată când vine vorba despre acest subiect dintr-un motiv întemeiat.

Mai mult, jurnalista evită să pună poze cu soțul său pe rețelele sociale. Cei doi au o relație de mai bine de cinci ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Aceștia s-au căsătorit civil și religios în anul 2021, însă nu a dezvăluit până acum chipul partenerului ei.

Care este motivul pentru care soțul Marei Bănică evită aparițiile publice

De curând, Mara Bănică s-a decis să dea cărțile pe față și să vorbească despre un subiect controversat: motivul pentru care soțul ei evită aparițiile publice. Se pare că bărbatul își dorește să păstreze distanță de lumea mondenă, deoarece este un domeniu care nu-l atrage.

„Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor. Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie'. (zâmbește) A avut un șoc: oamenii știi cum fac: «Uite-o p-aia!».

Și imediat duc privirea spre cel care mă însoțește. Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia”, a povestit jurnalista, potrivit click.ro.

Cum a fost cucerită Mara Bănică de soțul ei

Mara Bănică și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Pentru că nu discută prea des despre viața personală, puțini sunt cei care știu cum a fost cucerită jurnalista de partenerul său.

Fosta concurentă de la Asia Express a scos la iveală calitățile bărbatului cu care are o fetiță minunată. Mai mult, din confesiunile sale emoționante se poate observa că Mara Bănică este mai îndrăgostită ca niciodată de soțul ei.

Se pare că Bogdan a reușit să-i atragă atenția jurnalistei cu simțul umorului și „ironia fină”.

„E un tip deștept, analitic, echilibrat, rațional, bun, frumos și bogat. (zâmbește) Și ne iubește mult. N-am avut experiențe chiar așa neplăcute, doar am evoluat. Sunt un om destul de așezat pe gospodăria lui, ca să spun așa.

Dar la Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități, e protector, familist, altruist, cult, umblat prin lume, sensibil. Acum, ce i-o fi plăcut lui la mine ar trebui să vă spună el”, a mai dezvăluit jurnalista, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, Mara Bănică și soțul ei preferă să se bucure de căsnicia lor fără a da prea multe informații presei.