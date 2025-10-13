Antena Căutare
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care împlinește curând 15 ani

Motivul pentru care Mara Bănică postează atât de rar cu fiul ei. Cât de frumos este Dima și ce mesaj copleșitor a postat prezentatoarea de la Antena Stars!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 16:31 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 17:20
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. | Antena 1, Facebook

Mara Bănică le-a făcut o surpriză plăcută internauților la începutul acestei săptămâni, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară!

Fosta concurentă de la Asia Express a postat o fotografie rară cu fiul său, Dima, care urmează să împlinească frumoasa vârstă de 15 ani într-o lună, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje frumoase atât pentru el, cât și pentru mama lui care este iubită de o țară întreagă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce fotografie superbă a postat cu fiul ei și cum a motivat faptul că postează atât de rar cu adolescentul!

Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos este adolescentul care împlinește în curând 15 ani

Mara Bănică este o mămică extrem de fericită și împlinită, mai ales că are și fetiță și băiat!

Prezentatoarea Spynews TV Live de la Antena Stars se bucură la maxim de orice ocazie în care poate posta fotografii alături de familia ei, dar mai ales alături de Dima, fiul său care nu rezonează neapărat cu rețelele sociale.

Deși aceasta încearcă de multe ori să îl convingă să poată publica anumite imagini sau videoclipuri în mediul online, adolescentul preferă să rămână în umbră și să nu îi calce pe urme mamei sale, cel puțin pentru un moment.

Totuși, Mara a reușit să obțină „permisiunea” frumosului Dima și a publicat o fotografie de revistă cu acesta, alături de un mesaj copleșitor în care explică inclusiv care este adevăratul motiv pentru care acesta nu apare atât de des pe internet alături de mama sa.

„Postez rar cu Dima pentru că.. adolescența! :) Mulți de aici îl știți din prima zi de viață. Într-o lună împlinește 15 ani. Îl iubesc ca orice mamă normală la cap, în sensul că mi-aș da viața pentru el! Să fie o zi de luni cât mai ușoară! Vă îmbrățișez!” a scris aceasta, stârnind multe reacții în secțiunea de comentarii.

Iată și fotografia!

„Asta e băiatul tău, în sensul că seamănă cu tine. Donca care este o dulceață de fetiță, seamănă cu tatăl. Dima, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurii și înțelepciune, ești prima minune a mamei tale. Cum trec anii, 15 ani.... La mulți ani!”;

„Wow! Cât de repede trece timpul! Chiar îmi amintesc primele poze cu tine și el.. de pe un pat... nu știu dacă erai deja acasă sau încă la spital... dar emanai fericire și implinire! Aceleași sentimente îți doresc să te însoțească mereu!”;

„Frumos băiat ai Mara dragă! Îți doresc să-ți aducă doar bucurii și să fiți toți sănătoși inclusiv mămicuța ta frumoasă și finuță!” sunt doar trei dintre comentariile emoționante primite de prezentatoarea de la Antena Stars și de fiul ei, Dima.

