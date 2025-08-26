Antena Căutare
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu

Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, apare foarte rar în spațiul public și se cunosc puține detalii despre viața sa personală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 15:39 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 11:33
Valentin Ceaușescu este singurul dintre cei trei copii ai familiei Ceaușescu care mai este în viață, după ce sora sa, Zoe, și fratele său, Nicu, au murit în anii care au urmat căderii regimului comunist.

În vârstă de 77 de ani și considerat „copilul cuminte” al familiei Ceaușescu, Valentin Ceaușescu nu a fost niciodată atras de politică. Și-a construit o viață rezervată, dedicată studiului în domeniul fizicii, precum și pasiunilor presonale.

După absolvirea Facultății de Fizică a Universității din București, Valentin Ceaușescu și-a început cariera la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, unde a lucrat începând cu anii ’70. Colegii și apropiații l-au descris ca o persoană disciplinată și serioasă, care a preferat să își clădească cariera fără să caute atenția publicului, notează realitatea.net.

În paralel, Valentin Ceaușescu a rămas pasionat de fotbal. A susținut echipa Steaua București și este cunoscut ca unul dintre oamenii-cheie din spatele generației '80 a echipei, care a adus cea mai mare performanță din istoria fotbalului nostru, Cupa Campionilor Europeni (1986), potrivit digisport.ro.

Recent, s-a aflat că singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu nu s-ar descurca foarte bine financiar, potrivit unei declarații făcute de omul de afaceri Gigi Nețoiu. Acesta susține că Valentin Ceaușescu ar primi o pensie de 3.000 - 4.000 de lei.

„E foarte sărac. Serios! Cred că are o pensie... Nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut, nu apare. A rămas cu durerea. I-au distrus familia, i-au distrus copiii... Tot.

Nu lipit pământului. Dar, în contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară... Nu, eu nu am auzit să plece în vreun concediu”, a dezvăluit Gigi Nețoiu, citat de digisport.ro.

Valentin Ceaușescu, apariții rare în public

Deși evită ieșirile publice, Valentin Ceaușescu a fost prezent la câteva evenimente importante, printre care aniversările echipei Steaua ’86, înmormântarea portarului Helmuth Duckadam și Gala Sportului Românesc din 2024, potrivit realitatea.net.

În cadrul celei din urmă gale, fostul fotbalist Ladislau Boloni i-a adus un omagiu emoționant: „Trofeul mai aparține cuiva. Este vorba despre un om special, deosebit, puternic și foarte inteligent. Mă bucur foarte mult că se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău!”, potrivit sursei citate mai sus.

