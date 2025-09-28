Antena Căutare
Ce porecle "veninoase" i-au pus Prinții William și Harry Camillei după moartea Prințesei Diana. Dezvăluirile unui autor regal

Nu este un secret că regina Camilla a avut dificultăți în a scăpa de imaginea de „personaj negativ de desen animat” care i-a fost creată.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 10:00 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:03
Cei doi aveau doar 12 și 15 ani când mama lor, prințesa Diana, a murit | Getty Images

Au existat momente reale care au pus-o într-o lumină proastă, precum relația ei extraconjugală cu Regele Charles, dar și o serie de zvonuri – de la faptul că își făcea stocuri de țigări până la presupusa dependență de gin.

Ce porecle i-au pus Prinții William și Harry Camillei după moartea Prințesei Diana

Dar în spatele acestor porecle crude se aflau doi copii îndurerați, care își plângeau mama și se temeau de o mamă vitregă ca din povești. Prințul Harry și prințul William aveau doar 12 și 15 ani când mama lor, prințesa Diana, a murit.

În memoriile sale „Spare”, Harry a făcut acuzații șocante la adresa Familiei Regale, inclusiv referitoare la rolul Camillei în viața tatălui său.

El a scris: „Aveam sentimente contradictorii legate de faptul că urma să am o mamă vitregă care, credeam eu, mă sacrificase de curând pe altarul propriei ei imagini de PR. Într-un fel ciudat, chiar îmi doream ca Camilla să fie fericită. Poate ar fi fost mai puțin periculoasă dacă ar fi fost fericită?”.

Mai târziu, într-un interviu pentru CBS, el a explicat că unii membri ai Casei Regale „s-au aliat cu diavolul” pentru a avea o imagine favorabilă în presă.

„Era periculoasă tocmai prin relațiile pe care și le făcea cu presa britanică”, a mărturisit Harry.

„Ambele părți erau dispuse să facă schimb de informații. Și, într-o familie construită pe ierarhie, cu ea pe drumul spre a deveni regină consoartă, era inevitabil ca unii oameni să fie lăsați pe margine”.

Resentimentele lui Harry față de Camilla nu par să se fi domolit

La un an după moartea Dianei, Charles și Camilla au apărut împreună în public ca un cuplu. Dar relația lor se desfășura în secret de mulți ani, iar cei doi au divorțat de partenerii lor după o serie de scandaluri, inclusiv înregistrările „Tampongate” – cel mai umilitor moment din viața Regelui Charles.

Tom Quinn a scris în cartea sa „Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants” că, în adolescență, Harry și William aveau o listă întreagă de porecle pentru Camilla, printre care Lady Macbeth, Cruella de Vil și Vrăjitoarea din Vest.

Unul dintre servitorii lui Harry a vorbit despre „furia lui disproporționată”, iar Quinn a scris: „Când oamenii se gândesc la Harry, probabil își amintesc de acel băiat cu privirea tristă care mergea în spatele sicriului mamei sale, după moartea ei, în 1997”.

Multe dintre problemele lui Harry își au rădăcina în acea tragedie din copilărie, însă oamenii uită că el este și fiul tatălui său. Harry a fost, probabil, unul dintre cei mai bulversați membri ai Familiei Regale din generația sa”.

Se pare că timpul nu este cel mai bun leac, având în vedere că resentimentele lui Harry față de Camilla nu par să se fi domolit, notează Daily Mail.

În cartea sa, plină de dezvăluiri șocante, Harry a susținut că el și William „l-au implorat” pe tatăl lor să nu se căsătorească cu Camilla. Potrivit cărții, Charles ar fi încercat să-și convingă mai întâi fiii, înainte de a cere publicului să o accepte pe Camilla, susține cartea.

În volumul său, Harry povestește că prima întâlnire cu viitoarea regină consoartă a fost ca o „injecție” dureroasă.

Prințul Harry și Prințul William îmbrăcați cu sacouri negre, în tinerețe
Prințul Harry și Prințul William îmbrăcați în costume bleumarin, mergând
Regele Charles alături de Regina Camilla, îmbrăcați în ținute elegante
Regele Charles alături de Regina Camilla, îmbrăcați în ținute elegante, zâmbind

Însă jurnalistul și autorul premiat Robert Jobson a pus sub semnul întrebării afirmațiile lui Harry, spunând că descrierea Camillei drept o „mamă vitregă rea” pare „ciudată”, având în vedere că la acea vreme nu mai era copil, ci un bărbat adult.

