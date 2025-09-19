Kate Middleton, în lacrimi la banchetul regal. Ce moment a făcut-o pe Prințesa de Wales să-și trădeze emoțiile

Kate Middleton a participat la dineul de stat găzduit de Regele Charles al III-lea și Regina Camilla în onoarea lui Donald Trump și a soției sale. Iată ce s-a întâmplat la fastuosul eveniment.

Donald și Melania Trump au făcut o vizită istorică în Marea Britanie unde au fost întâmpinați cu eleganță și onoruri. În cinstea lor a avut loc și un banchet regal, la care Regele Charles al III-lea și Președintele de la Casa Albă au ținut discursuri.

Kate Middleton, vizibil moționată la banchetul regal

Miercuri seara, la Castelul Windsor, familia regală britanică a găzduit un banchete regal grandios, la care au participat aproxaimativ 160 de persoane. Poziționarea fiecărui invitat la masă este una strategică și bine analizată înainte.

Prințesa de Wales a fost așezată lângă Donald Tump, care a complimentat-o încă de la aterizarea în Marea Britanie. Nu mai este un secret pentru nimeni că Președintele american o apreciază enorm pe soția Prințului William.

Cei doi au purtat discuții relaxante pe toată durata festinului regal și au apărut zâmbitori în fotografiile publice. Atmosfera cordială a fost însă presărată și cu momente emoționante.

Prințesa de Wales a fost surprinsă cu lacrimi în ochi după discursul liderului de la Casa Albă. Donald Trump a ținut un discurs care a ridicat invitații în picioare. Kate Middleton, până atunci zâmbitoare, a fost copleșită de emoții, iar fotografii au surprins-o cu lacrimi în ochi.

La finalul discursului, Kate s-a uitat la soțul său, aflat în fața sa, alături de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, căutând sprijinul acestuia. Prințul William a înțeles imediat mesajul, susținând privirea soției sale. Cei doi au împărtășit un moment de tandrețe în contextul unui eveniment oficial.

Deși Prințesa de Wales a fost emoționată de discursurile ținute de Regele Charles al III-lea și de Donald Trump, cei doi și-au arătat și latura glumeață, presărând prelegerea cu glume.

„Aceasta este a doua vizită de stat pe care o fac (în Regatul Unit), ceea ce reprezintă, în sine, o premieră. Probabil că e și ultima oară. Chiar sper asta”, a glumit liderul de la Casa Albă, conform unei surse.

El a continuat elogiind istoria Marii Britanii și a încheiat discursul cu un toast pentru relația specială dintre cele două state.

Și Regele Charles al III-lea a început cu o glumă, făcând referire la speculațiile din anii '70 privind o posibilă căsătorie a sa cu una dintre fiicele președintelui de la vremea respectivă, Richard Nixon.

„Dacă presa ar fi reușit, atunci, în ani 1970, în încercarea de a întări și mai mult relația noastră specială, probabil că m-aș fi însurat cu cineva din familia Nixon”, a spus suveranul.

Vizita de stat a lui Donald Trump are și un caracter simbolic, reafirmând legătura strânsă dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. De asemenea, acesta a devenit primul lider de la Casa Albă invitat de două ori la un astfel de eveniment.