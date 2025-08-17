Ce se întâmplă cu femeile care susțin că Brigitte Macron s-a născut bărbat. Au fost date în judecată și a venit verdictul

Antena Căutare
Brigitte Macron este „profund afectată” de achitarea, de către Curtea de Apel din Paris, a femeilor care susțin că, la origine, ar fi fost un bărbat pe nume Jean-Michel Trogneux. Prima Doamnă a Franței este hotărâtă să conteste decizia.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 21:00 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 11:51
Curtea de Apel din Paris a decis că cele două acuzate nu sunt vinovate de defăimare | Getty Images

Jurnalista americană Candace Owens a afirmat că Brigitte Macron s-ar fi născut cu numele Jean-Michel Trogneux și a susținut că ea și Emmanuel Macron ar fi rude de sânge.

Cum a reacționat Brigitte Macron după ce femeile care au susținut că s-a născut bărbat au fost achitate

Curtea de Apel din Paris a decis că Amandine Roy, o femeie de 53 de ani care se autointitulează clarvăzătoare, și Natacha Rey, bloggeriță și jurnalistă independentă de 49 de ani, nu sunt vinovate de defăimare.

Potrivit celor două, Brigitte Macron ar fi fost la origine un bărbat, Jean-Michel Trogneux – numele fratelui mai mic al Primei Doamne a Franței.

Inițial, un tribunal din Lisieux, Normandia, le-a găsit vinovate de defăimare și le-a condamnat să plătească despăgubiri de 8.000 de euro către Brigitte Macron și 5.000 de euro către fratele acesteia. Curtea de Apel din Paris a decis însă că declarațiile controversate nu constituie defăimare, ci se încadrează în libertatea de exprimare.

Avocatul lui Brigitte Macron, Jean Ennochi, a declarat că atât Prima Doamnă, cât și fratele ei vor ataca decizia la Curtea de Casație.

„Doamna Macron este profund afectată de această hotărâre și nu intenționează să lase lucrurile așa”, a declarat Ennochi pentru presă, potrivit Elle.

Brigitte Macron s-ar fi născut, de fapt, bărbat

Zvonurile despre presupusa identitate de gen a lui Brigitte Macron circulă de ani buni în mediul online.

În decembrie 2021, cele două femei au publicat pe YouTube un videoclip de patru ore, în care au susținut că au descoperit un „secret de stat” și o „escrocherie” legate de transformarea lui Jean-Michel Trogneux în Brigitte, precum și de căsătoria acesteia cu Emmanuel Macron, actualul președinte al Franței.

Pe lângă acest caz, patru bărbați vor fi judecați sub acuzația de hărțuire online și pentru comentarii jignitoare legate de genul, orientarea sexuală și diferența de vârstă dintre Prima Doamnă și soțul ei.

În anumite situații, Brigitte Macron a fost chiar comparată cu un agresor de copii, o acuzație extrem de gravă care a intensificat presiunea mediatică asupra sa.

Citește și: Cum arată mezina lui Brigitte Macron. Este mai mică cu șase ani decât președintele francez

Influencerița Candace Owens, dată în judecată de soții Macron

Influencerița Candace Owens, cunoscută pentru opiniile controversate și stilul provocator, a făcut o serie de afirmații în podcastul său „Becoming Brigitte”, susținând că Brigitte Macron s-ar fi născut sub numele Jean-Michel Trogneux și că ar avea o legătură de rudenie cu Emmanuel Macron.

Owens a mers și mai departe, sugerând că Emmanuel Macron ar fi fost „manipulat” de CIA printr-un program de control mental. În urma acestor afirmații, președintele Franței și soția sa, Brigitte, au intentat un proces de defăimare împotriva ei.

Plângerea depusă în instanță descrie afirmațiile lui Owens ca fiind „fabulații exagerate, defăimătoare și greu de crezut” și arată că acestea au dus la „hărțuire continuă la nivel mondial”, provocând „prejudicii semnificative soților Macron”. Documentul mai susține că Owens i-a supus pe cei doi „unei campanii de umilire globală, transformându-le viețile în material de exploatat prin minciuni profitabile”.

Owens, cunoscută pentru podcastul său de succes, a publicat de mai multe ori teorii despre Brigitte Macron, inclusiv într-o postare pe X din 2024, în care spunea:

Brigitte Macron alături de Emmanuel Macron, ambii îmbrăcați în ținute elegante bleumarin
Brigitte Macron alături de Emmanuel Macron, ambii îmbrăcați în ținute elegante
Brigitte Macron alături de Emmanuel Macron, ambii îmbrăcați în ținute elegante

„După ce am cercetat acest subiect, mi-aș pune întreaga reputație profesională în joc pentru a susține că Brigitte Macron este, de fapt, bărbat”.

