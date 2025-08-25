Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin

Andreea Marin trăiește zile pline de emoție, după ce și-a însoțit fiica, pe Violeta Bănică, în Statele Unite. Iată cum arată camera de cămin a tinerei, de la Universitate.

Adolescenta și-a început studiile la Universitatea Cornell, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din lume, parte a faimosului grup Ivy League.

Vedeta a povestit cum a petrecut întreaga săptămână alături de fiica ei, pregătind camera de cămin. Împreună, au curățat și decorat spațiul, adăugând culoare și căldură, pentru ca Violeta să se simtă ca acasă în următorul an. „Am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților”, a mărturisit Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Imaginile și clipurile publicate arată un colț primitor, luminos și personalizat, gândit să îi ofere Violetei confort în perioada de acomodare. Pentru vedetă, imaginile sunt și un dar pentru cei dragi rămași în România, care au putut astfel să fie parte din emoția momentului.

Fosta prezentatoare TV nu a ascuns intensitatea trăirilor prin care trece un părinte atunci când copilul devine adult și își urmează propriul drum. „Deși grijile par să scadă, dorul devine tot mai apăsător”, a scris aceasta, subliniind cât de important a fost sprijinul primit de Violeta de la profesori, familie și prieteni.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci!🙈 După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e nouă ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților.

Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din intreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile.

Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Cornell University, situată în statul New York, este una dintre cele opt universități din prestigiosul Ivy League, recunoscut pentru standardele academice extrem de ridicate. Admiterea presupune ani de pregătire intensă, rezultate excepționale și un profil bine conturat, atât pe plan academic, cât și personal.

